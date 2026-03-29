V katastri obce Červeník plánuje investor vybudovať skleník
Autor TASR
Červeník 29. marca (TASR) - Na južnom okraji katastrálneho územia obce Červeník v okrese Hlohovec plánuje investor vybudovať skleník na pestovanie zeleniny s plochou 50.000 štvorcových metrov. Celkové predpokladané náklady sú 19 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Slovenské skleníky, ktorý bol predložený do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania možných vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Predmetom navrhovanej činnosti je umiestnenie a prevádzkovanie veľkoobjemového skleníka určeného na intenzívne pestovanie potravín moderným hydroponickým spôsobom. Ide o typizovaný, technologicky vyspelý systém skleníkového hospodárstva s integrovanými zariadeniami na riadenie mikroklímy, závlahy, dávkovania živín, osvetlenia a energetického hospodárstva,“ uvádza sa v predloženom zámere.
Parcely, na ktorých sa má realizovať výstavba skleníka, sú v súčasnosti vo vlastníctve spoločnosti Exata Group. Okrem skleníka majú byť vo východnej a západnej časti pozemkov umiestnené vodné lagúny. Hlavným zdrojom tepla má byť odpadové teplo z prevádzky spoločnosti Enviral. Termín začiatku výstavby je predbežne stanovený na rok 2027.
