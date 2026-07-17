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V Kauflande hrozí ŠTRAJK: Odbory nedosiahli dohodu s vedením
Odborári poukázali na to, že reťazec za 5 rokov kumuloval čistý zisk vo výške viac ako 420 mil. eur. Zamestnávateľ navrhol rozšírenie zamestnaneckých zliav na nákup tovaru, odbory chcú peňažnú odmenu.
Autor TASR
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Bratislava 17. júla (TASR) - Zamestnanci obchodného reťazca Kaufland budú hlasovať o vyhlásení štrajku po tom, čo sa im so zamestnávateľom nepodarilo dohodnúť ani v konaní pred sprostredkovateľom. V piatok o tom na sociálnej sieti informovala tamojšia základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO. Vedenie firmy reagovalo, že je pripravené ďalej rokovať s cieľom nájsť férové a stabilné riešenie.
Konanie pred sprostredkovateľom bolo ukončené v stredu 15. júla. Najväčší rozpor medzi predstavami oboch strán vznikol pri otázke letného a zimného bonusu za dosahovanie ekonomických výsledkov, na ktorých sa zamestnanci podieľajú svojimi pracovnými výkonmi. Odborári poukázali na to, že reťazec za posledných päť rokov kumuloval čistý zisk vo výške viac ako 420 miliónov eur. Zamestnávateľ navrhol rozšírenie zamestnaneckých zliav na nákup tovaru, odbory preferujú peňažnú odmenu.
„Jednorazová odmena predstavuje priamy finančný príjem. Zľava na nákup je naopak podmienená ďalším míňaním vlastných prostriedkov zamestnanca u zamestnávateľa,“ argumentujú odbory. Ak by chcel zamestnanec využiť benefit v plnej výške, musel by u zamestnávateľa nakúpiť za 4800 eur. Podľa odborárov vedenie odmietlo aj jednorazové plnenie navrhnuté sprostredkovateľom. Vedenie reťazca naopak uviedlo, že jednorazové finančné plnenie navrhnuté sprostredkovateľom ešte navýšilo.
Medzi ďalšie otvorené body kolektívneho vyjednávania patrí požiadavka na maximalizáciu príspevkov na stravovanie z rozpočtu sociálneho fondu a úprava aktuálneho spôsobu rozvrhovania pracovného času. „Tieto požiadavky vychádzajú z ekonomických výsledkov spoločnosti, z pracovného zaťaženia zamestnancov a z presvedčenia, že úspech spoločnosti by mal byť primerane zdieľaný aj s ľuďmi, ktorí sa na jeho vytváraní podieľajú,“ skonštatovali odbory.
Vedenie reťazca zdôraznilo, že k vyjednávaniu pristupuje vecne a jeho prioritou je dohoda férová k pracovníkom a zodpovedná k stabilite pracovných miest. O kolektívnej zmluve s odborovou organizáciou rokuje dlhodobo, pričom podľa svojich slov sa mu počas rokovaní podarilo dosiahnuť dohodu na veľkej časti požiadaviek. V rámci vyjednávania tiež firma zamestnancom ponúkla dni voľna navyše nad rámec zákona, pravidelné mesačné zľavy na nákup vo výške 20 % či vyšší príspevok na stravné.
Spoločnosť je presvedčená, že dlhodobo ponúka pracovné ohodnotenie a podmienky, ktoré patria k nadštandardu v rámci maloobchodného trhu. Nástupná mzda na pozícii pracovníka prevádzky na plný úväzok podľa nej začína na 1200 eurách, nad rámec mzdy si zamestnanci môžu podľa dĺžky pracovného pomeru a rodinnej situácie čerpať benefity vo výške od 739 eur do 1652 eur. Na Slovensku zamestnáva 8200 ľudí.
Konanie pred sprostredkovateľom bolo ukončené v stredu 15. júla. Najväčší rozpor medzi predstavami oboch strán vznikol pri otázke letného a zimného bonusu za dosahovanie ekonomických výsledkov, na ktorých sa zamestnanci podieľajú svojimi pracovnými výkonmi. Odborári poukázali na to, že reťazec za posledných päť rokov kumuloval čistý zisk vo výške viac ako 420 miliónov eur. Zamestnávateľ navrhol rozšírenie zamestnaneckých zliav na nákup tovaru, odbory preferujú peňažnú odmenu.
„Jednorazová odmena predstavuje priamy finančný príjem. Zľava na nákup je naopak podmienená ďalším míňaním vlastných prostriedkov zamestnanca u zamestnávateľa,“ argumentujú odbory. Ak by chcel zamestnanec využiť benefit v plnej výške, musel by u zamestnávateľa nakúpiť za 4800 eur. Podľa odborárov vedenie odmietlo aj jednorazové plnenie navrhnuté sprostredkovateľom. Vedenie reťazca naopak uviedlo, že jednorazové finančné plnenie navrhnuté sprostredkovateľom ešte navýšilo.
Medzi ďalšie otvorené body kolektívneho vyjednávania patrí požiadavka na maximalizáciu príspevkov na stravovanie z rozpočtu sociálneho fondu a úprava aktuálneho spôsobu rozvrhovania pracovného času. „Tieto požiadavky vychádzajú z ekonomických výsledkov spoločnosti, z pracovného zaťaženia zamestnancov a z presvedčenia, že úspech spoločnosti by mal byť primerane zdieľaný aj s ľuďmi, ktorí sa na jeho vytváraní podieľajú,“ skonštatovali odbory.
Vedenie reťazca zdôraznilo, že k vyjednávaniu pristupuje vecne a jeho prioritou je dohoda férová k pracovníkom a zodpovedná k stabilite pracovných miest. O kolektívnej zmluve s odborovou organizáciou rokuje dlhodobo, pričom podľa svojich slov sa mu počas rokovaní podarilo dosiahnuť dohodu na veľkej časti požiadaviek. V rámci vyjednávania tiež firma zamestnancom ponúkla dni voľna navyše nad rámec zákona, pravidelné mesačné zľavy na nákup vo výške 20 % či vyšší príspevok na stravné.
Spoločnosť je presvedčená, že dlhodobo ponúka pracovné ohodnotenie a podmienky, ktoré patria k nadštandardu v rámci maloobchodného trhu. Nástupná mzda na pozícii pracovníka prevádzky na plný úväzok podľa nej začína na 1200 eurách, nad rámec mzdy si zamestnanci môžu podľa dĺžky pracovného pomeru a rodinnej situácie čerpať benefity vo výške od 739 eur do 1652 eur. Na Slovensku zamestnáva 8200 ľudí.