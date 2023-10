V Kauflande môžu zákazníci pomôcť ľuďom v núdzi

Bratislava 11. októbra (OTS) - Obchodný reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom už desiatykrát organizuje zbierku Pomáhame potravinami. Tento rok trvá až dva týždne a v čase od 12. do 25. októbra 2023 sa do nej môžu zapojiť všetci zákazníci Kauflandu. Tak, že v prvý deň zbierky pre ľudí v núdzi nakúpia trvanlivé výrobky alebo ju až do 25. októbra podporia kúpou symbolického odznaku.Rastúce ceny potravín a vysoká miera inflácie spôsobujú, že čoraz viac rodín sa ocitá v situácii, keď je pre ich rozpočet veľkou finančnou záťažou aj bežný nákup potravín. Aj podľa štatistiky Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC 2022) sa vlani na Slovensku ocitlo v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 890.000 ľudí, čo v porovnaní s rokom 2021 znamená nárast o 47 000 ľudí.Kaufland preto v spolupráci so Slovenským Červeným krížom opäť organizuje zbierku Pomáhame potravinami, ktorá v jeho predajniach po celom Slovensku štartuje 12. októbra a potrvá až do 25. októbra. A prečo sa jej jubilejný desiaty ročník predlžuje na obdobie dvoch týždňov?“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s.Do zbierky môžete prispieť nielen nákupom trvanlivých potravín, ale tiež kúpou symbolického odznaku v hodnote jedného eura / Foto: KauflandBielo - červené odznaky budú v ponuke pri klasických aj samoobslužných pokladniciach do 25. októbra 2023 a celý výťažok z ich predaja použije Slovenský Červený kríž na nákup potravinových poukážok. Bude tak možné pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí.“ hovorí, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. „Tak ako každý rok aj obchodný reťazec prispeje potravinami v hodnote viac ako 30 tisíc eur.Obchodný reťazec organizuje zbierku už desiaty raz, tento rok potrvá dva týždne/ Foto: KauflandAk vám osudy tých najzraniteľnejších nie sú ľahostajné, príďte aj vy do ktorejkoľvek predajne Kauflandu, kde môžete vo štvrtok 12.októbra darovať trvanlivé potraviny alebo sa do zbierky až do 25. októbra zapojiť kúpou symbolického odznaku. Každé euro sa počíta a za ten dobrý pocit, že vďaka vám budú mať slovenské rodiny v núdzi teplé obedy či večere, to rozhodne stojí.