V Kauflande si zamestnanci prilepšia

Bratislava 3. marca (OTS) - Len za posledných päť rokov obchodný reťazec navýšil mzdy už šesťkrát a jeho zamestnanci si na výplatnej páske opäť prilepšia od 1. marca 2025. Okrem nadštandardného ohodnotenia majú k dispozícii aj štedrý zoznam benefitov.V čase rastúcich životných výdavkov, ktoré ukrajujú z rozpočtov mnohých slovenských rodín, je stabilné zamestnanie a férové ohodnotenie dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Kaufland si túto skutočnosť uvedomuje a ako zodpovedný zamestnávateľ od 1. marca 2025 pristupuje k ďalšiemu prehodnocovaniu miezd aj rozširovaniu zamestnaneckých výhod, pričom na personálne náklady plánuje vynaložiť o takmer 18 miliónov eur viac ako vlani.zdôrazňujeZa posledných päť rokov Kaufland navýšil platy už šesťkrát. Nástupná mzda na pozícii pracovník obchodu stúpla počas tohto obdobia v priemere až o 45 percent, čo z reťazca robí jedného z najlepšie platiacich zamestnávateľov v segmente maloobchodu.Okrem atraktívneho ohodnotenia ponúka aj širokú ponuku benefitov. Zamestnanci majú k dispozícii finančný príspevok do Cafetérie, Multisport kartu so vstupom do športových zariadení, pravidelný prísun ovocia či vitamínové balíčky, ale tiež vianočné poukážky, finančné príspevky pri rôznych životných situáciách či na doplnkové dôchodkové poistenie. Rodičia pracujúci v trvalom pracovnom pomere, ktorí svoje deti prihlásia do letného tábora, môžu od obchodného reťazca získať štedrý príspevok vo výške 77 percent z celkovej ceny týždenného pobytu.Kaufland, ktorý považuje work-life balance za dôležitú súčasť firemnej kultúry, zamestnancom poskytuje až 5 dní pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky. Súčasťou balíka výhod je tiež flexibilná pracovná doba, home office v administratíve, možnosť skrátených úväzkov, ale aj sabatikal na regeneráciu duševných síl. S otázkami týkajúcimi sa duševného zdravia či právneho alebo finančného poradenstva sa môžu obrátiť na služby anonymnej asistenčnej linky, ktorú reťazec podporuje.dodávaSumu určenú na personálne náklady, ktorá je v porovnaní s minulým rokom vyššia o takmer 18 miliónov eur, obchodný reťazec rozdelí medzi viac než 8 200 zamestnancov, ktorí pracujú pod červenou strechou naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Kaufland, ktorý je už sedemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe, dlhodobo patrí medzi elitných zamestnávateľov nielen na našom trhu, ale aj v Európe.