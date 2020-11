V kauze Veľký Slavkov vyhlási súd ďalší rozsudok 30. novembra

Bratislava 26. novembra (TASR) – V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond (SPF) žalovaný o náhradu škody za takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, vyhlási Krajský súd v Prešove ďalší rozsudok. Informoval o tom hovorca SPF Martin Kormoš.



Spresnil, že Krajský súd v Prešove v pondelok 30. novembra vyhlási rozsudok, ktorým rozhodol o odvolaní žalobcu Digital Floor LTD podanom voči rozsudku Okresného súdu v Prešove z 21. októbra 2019.



Týmto rozsudkom podľa Kormoša prvostupňový súd v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti Digital Floor LTD o náhradu škody vo výške takmer 16 miliónov eur s príslušenstvom, čím SPF ako žalovanému priznal plný procesný úspech vo veci. Žalobca sa proti tomuto rozsudku odvolal.



Keďže o podanom odvolaní podľa Kormošových informácií rozhodoval Krajský súd v Prešove bez nariadenia pojednávania, obsah rozsudku bude známy až po jeho verejnom vyhlásení. Vyhlásenie rozsudku sa uskutoční na Krajskom súde v Prešove o 9.21 h s možnosťou účasti verejnosti.