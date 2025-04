V Kechneci chcú vybudovať nové haly, prácu by tu mohlo nájsť 1000 ľudí

Košice 17. apríla (TASR) - V lokalite priemyselného parku Kechnec neďaleko Košíc by mal vyrásť výrobno-skladový areál takmer za 50 miliónov eur, prácu by tu mohlo nájsť viac ako 1000 ľudí. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Ceving predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



„Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba výrobno-skladového areálu pozostávajúceho z troch halových objektov, potrebného množstva parkovacích miest a príslušnej infraštruktúry v lokalite priemyselného parku Kechnec,“ uvádza v zámere s tým, že v rámci každého halového objektu budú vyhradené priestory pre účely ľahkej strojárskej výroby a montáže. Spoločnosť odhaduje predpokladané náklady vo výške približne 49,65 milióna eur. „Prevádzka navrhovanej činnosti si vyžiada zamestnanie 1055 nových pracovníkov,“ dodáva.



Dotknuté územie je v súčasnosti využívané pre poľnohospodárske účely. Plocha, ktorú by mali zabrať halové objekty, predstavuje takmer 94.000 štvorcových metrov. Zámer okrem toho počíta aj s vytvorením 267 parkovacích miest pre osobné autá a 318 miest pre bicykle. Zámer neuvažuje s realizáciou samostatných parkovacích miest pre nákladnú dopravu.



Firma by chcela začať s výstavbou ešte tento rok. Začatie prevádzky je naplánované na rok 2026.