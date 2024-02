V Kechneci má vyrásť nová hala, prácu by v nej mohlo nájsť 160 ľudí

Kechnec 20. februára (TASR) - V priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice-okolie by mala vyrásť nová logistická hala. Zámer počíta s vytvorením 150 až 160 pracovných miest. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Invest-Ground. Užívateľom haly má byť firma Dúha.



S výstavbou plánujú začať v treťom kvartáli tohto roka. S uvedením do prevádzky počítajú o rok na to. "Logistická hala bude slúžiť na skladovanie tovarov vo forme materiálov a výrobkov. Vzhľadom na výrobu v lokalite sa uvažuje so skladovaním tovarov pre automobilový a elektrotechnický priemysel," uvádza navrhovateľ v zámere.



Na území s plochou okolo 21.500 štvorcových metrov má pribudnúť skladová hala s včlenenou administratívno-sociálnou budovou, nádrž požiarnej vody so strojovňou, samostatná vrátnica na vjazde a výjazde z areálu, areálové komunikácie, parkovacie plochy a chodníky. Vnútorné rozmery samotnej haly so svetlo výškou 12 metrov majú byť 96,6 krát 145 metrov.



"Samotná prevádzka navrhovanej činnosti bude prebiehať v štyroch zmenách v skladovej aj v administratívnej časti. Uvažuje sa s vytvorením nových pracovných pozícií s počtom 150 - 160 stálych zamestnancov. Predpokladá sa tiež vytvorenie pracovných príležitostí pre miestne firmy i obyvateľov priľahlých obcí," dodáva navrhovateľ.