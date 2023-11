V Kechneci majú pribudnúť nové haly

Kechnec 20. novembra (TASR) - V priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice - okolie by mali pribudnúť tri výrobno-skladové haly. Developer v súvislosti s tým očakáva vznik 400 pracovných miest. Stavby má užívať spoločnosť Besico KE. Vyplýva to zo zámeru, ktorý tento mesiac predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Spolu s rozvojom priemyslu a služieb v rámci SR zároveň rastie aj dopyt po skladovacích priestoroch, ktoré medzinárodné ale aj miestne spoločnosti využívajú na logistické účely. Navrhovaná činnosť je práve takýmto zariadením a jej účelom je poskytnúť skladové a čiastočne aj výrobné kapacity potenciálnym nájomníkom," uvádza v zámere navrhovateľ, ktorým je firma Rede-project.



Novovybudovaný areál by mal predstavovať rozlohu 100.000 štvorcových metrov. Pribudnúť tu má aj 278 parkovacích miest. Samotná prevádzka má prebiehať v dvoch zmenách v skladovej časti, a v dvoch zmenách v tej administratívnej.



Investor v zámere nespresnil, o aký sortiment skladovaného tovaru pôjde. V objekte má však taktiež prebiehať ľahká výroba a montáž, ktorá bude sústredená pre automobilový, strojársky a elektrochemický priemysel. "Každá výrobno-skladová hala bude môcť slúžiť na naskladnenie a expedíciu výrobkov, ako aj na prípadné montážne práce súvisiace s kompletizáciou výrobkov," dodáva s tým, že pôjde o rôzny logistický tovar, ktorý sa naskladní do jednotlivých regálov, prípadne skompletizuje do zložitejších výrobkov a následne bude expedovaný odberateľom.



S navrhovanou činnosťou chce začať hneď po získaní potrebných povolení.