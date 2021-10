V Kechneci otvorili závod Handtmann s investíciou 90 miliónov eur

Snímka z oficiálneho otvorenia závodu Handtmann Kechnec s. r. o. 20. októbra 2021 v priemyselnom parku v Kechneci. Foto: TASR - Marián Holubčík

Kechnec 20. októbra (TASR) – Nový závod nemeckej spoločnosti Handtmann pre výrobu dielov pre automobilový priemysel v stredu oficiálne otvorili v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach. Ide o modernú zlievareň s investíciou 90 miliónov eur, prácu by v nej malo nájsť postupne 160 odborných pracovníkov.“ uviedol riaditeľ firmy Handtmann Kechnec Denis Horkulič.Závod má podľa neho aktuálne zhruba 40 zamestnancov, prvá fáza sériovej výroby začína v novembri. Vyrábané tzv. prevodovkové skrine putujú do susedného závodu Magna. Firma v budúcnosti predpokladá ďalšie zvyšovanie výroby a počtu zákazníkov.“ informovala spoločnosť. Postupne má z jej pásov vychádzať až milión kusov výrobkov ročne. V pláne je pritom v horizonte piatich rokov výstavba ďalšieho nového závodu.Projekt „“ podľa firmy zároveň stanovuje nové štandardy z hľadiska udržateľnosti životného prostredia. Spoločnosť získala vládnu investičnú pomoc na výstavbu a podporu pracovnej sily a daňové úľavy.Ide už o druhú fabriku, ktorú Handtmann na Slovensku vybudoval, prvá funguje od roku 2009 v Košiciach, ktorá zamestnáva zhruba 200 ľudí. Podľa Horkuliča majú odlišný výrobný program, portfólio výrobkov aj zákazníkov.Rodinný podnik Handtmann so sídlom v Nemecku patrí v oblasti odlievania ľahkých kovov k popredným nezávislým zlievarňam v Európe aj celosvetovo. Prevádzkuje závody v Nemecku, Číne a na Slovensku.