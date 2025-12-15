< sekcia Ekonomika
V klientskych centrách má pribudnúť funkcionalita pri energopomoci
V klientskych centrách by mala pribudnúť aj nová funkcionalita, ktorá umožní v rámci všetkých dostupných informácií preveriť konkrétnu situáciu každého klienta a navrhnúť personalizované riešenie.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Klientske centrá budú na okresných úradoch naďalej poskytovať všetky informácie o spôsobe, forme a procese poskytovanej energopomoci. Rovnako budú zaznamenávať podnety od ľudí, ktorí majú k energopomoci pripomienky. V klientskych centrách by mala pribudnúť aj nová funkcionalita, ktorá umožní v rámci všetkých dostupných informácií preveriť konkrétnu situáciu každého klienta a navrhnúť personalizované riešenie či odporučiť ďalší postup. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík.
Klientske centrá mali podľa nej poskytovať túto pomoc už skôr, avšak nedávny kybernetický útok na servery ministerstva hospodárstva si vyžiadal niekoľko preventívnych bezpečnostných opatrení. Ich cieľom je posilniť kyberbezpečnosť v existujúcej komunikačnej štruktúre rezortu hospodárstva. Pavlusík vysvetlila, že práve implementácia týchto opatrení spôsobila aj časové oneskorenie nasadenia systému energopomoci pre klientske centrá.
Dodala, že o presnom termíne spustenia novej funkcionality klientskych centier bude MH informovať po zapracovaní bezpečnostných riešení do informačného systému energopomoci.
