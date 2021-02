V komárňanskej lodenici spustili na vodu riečnu výletnú loď Albertina

Na snímke nová výletná loď Albertina na lodnom výťahu počas prvého spustenia lode na vodu v komárňanskej lodenici. Loď je tesne pred dokončením a plaviť po Dunaji by sa mala od mája tohto roku. Komárno, 3. februára 2021. Foto: TASR

Komárno 3. februára (TASR) – V komárňanských lodeniciach spustili v stredu na vodu lodným výťahom luxusnú riečnu osobnú loď Albertina, ktorá by mala byť dokončená do štyroch mesiacov, potom by sa mala plaviť na európskych riekach.Loď naprojektovali v kancelárii v Komárne. Motory, vzduchotechniku, interiéry vyrábajú a dodávajú slovenské firmy, pričom slovenskí architekti projektovali aj interiéry.“ informoval riaditeľ lodnej spoločnosti Riseday Ivan Sivák.Plavidlo je podľa neho teraz hotové na 85 %, chýba ešte 15 %, ktoré by mali byť dokončené v nadchádzajúcich štyroch mesiacoch. Albertína - nazvaná podľa umeleckej a grafickej zbierky, ktorú založili v Bratislave - má dĺžku 110 metrov, výšku 7,5 metra a šírku 11,4 metra. Má tri plnohodnotné podlažia a štvrtou je slnečná paluba. Poháňať ju budú dva motory Caterpillar s výkonom 1618 kilowattov (kW).Loď je určená pre 155 pasažierov a 38 členov posádky. Ak sa podarí, v závislosti od vývoja koronakrízy, v júni začať s plavbou po Dunaji, v zmysle cestovného plánu určeného cestovnou kanceláriou, ktorá ju bude mať v prenájme na osem rokov, tak sa tento rok bude plaviť medzi nemeckým mestom Passau a maďarskou Budapešťou, pričom raz týždenne loď zakotví aj v Bratislave. Na budúci rok ešte plán nie je spresnený, avšak zrejme sa bude plaviť na riekach Dunaj, Rýn a Mohan, celkom na území desiatich krajín Európy až po Dunajskú deltu, spresnil Sivák.poznamenal riaditeľ.dodal.Špecialitou lode je, že trup je vyrobený z dvojitého boku a dvojitého dna na zabezpečenie nepotopiteľnosti plavidla a splnenie špeciálnych priestorových požiadaviek odberateľa. Plavidlo - v tomto prípade jeho trup - bude mať slovenský certifikát, uviedol inšpektor Henrich Illáš z klasifikačnej spoločnosti DNV (Det Norske Veritas) and GL (Germanischer Lloyd).Lodenice v Komárne založili v roku 1898. Počas Rakúsko-Uhorska v rokoch 1900 – 1918 začali vyrábať aj námorné lode. Do prvej svetovej vojny postavili 25 plavidiel a 8 železničných mostov, 23. apríla 1947 položili základný kameň nových lodeníc. Lode v Komárne stavali nielen pre Československo a Sovietsky zväz, ale aj pre Čínu, Anglicko či Južnú Afriku. Lodenica vyrábala aj súčiastky pre armádu. Po rozpade kombinátu ZŤS v roku 1990 sa stali lodenice samostatným štátnym podnikom. Dva roky nato sa z podniku stala štátna akciová spoločnosť, ktorú následne privatizovali.