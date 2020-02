V Komárne sa začne modernizovať cesta na hranici s Maďarskom

Bratislava/Komárno 24. februára (TASR) - V Komárne sa začne modernizovať cesta na hranici, finalizujú sa práce aj na moste medzi Komárnom a Komáromom. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.



Spresnila, že cesta I/64 na hraničnom priechode v Komárne sa začne rekonštruovať a dostane nový vzhľad. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) poklepal základný kameň prestavby bývalého colného priestoru. Súčasne si zhotoviteľ stavby prevzal stavenisko. V priestore sa postavia dve moderné okružné križovatky. Jedna nahradí pôvodnú križovatku na tejto komunikácii a druhá bude slúžiť ako výjazd z parkoviska pred napojením na cestný most smerom do Maďarska. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska.



"Som rád, že postupným realizovaním viacerých projektov na jednom mieste dokážeme zjednodušovať dopravu a zlepšujeme tým aj bezpečnosť vodičov. Prínos tejto rekonštrukcie je zmodernizovať hraničný priestor a zlepšiť plynulosť premávky na tomto vyťaženom cestnom hraničnom priechode," povedal Érsek.



Minister podľa Duckej skontroloval aj výstavbu cestného mosta, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom. Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a je financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy. Podľa Erséka sa darí držať tempo výstavby napriek geologickým úskaliam a nepredvídateľným klimatickým podmienkam. "Komárňanský most bude mať okrem praktického významu aj svoj symbolický. Bude najvyšším mostom na Dunaji. Obyvateľom a návštevníkom Komárna a Komáromu bude odovzdaný do užívania do júna tohto roku," povedal Érsek.



Ducká podčiarkla, že oba brehy Dunaja boli spojené v druhej dekáde decembra 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu. Stavbári využívajú priaznivé klimatické podmienky tejto zimy na dobudovanie ríms, obrubníkov, zábradlí, na dokončenie náterov, osvetlenia, atď. Nový cestný most po dokončení pomôže odľahčiť starý Alžbetin most v Komárne. Okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi tu bude aj chodník pre peších a cyklocesta. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur.



Dodala, že Érsek skontroloval aj postup stavebných prác na podopretí Vážskeho mosta. Voda v rieke poklesla, zhotoviteľ tak mohol zabetónovať dosku v ostrovčeku a začať umiestňovať panely. Po podopretí bude môcť po Vážskom moste jazdiť aj nákladná doprava. Predpokladaný termín ukončenia prác na podopretí je máj 2020, zhotoviteľ ich plánuje zavŕšiť ešte pred týmto dátumom.