Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Ekonomika

MOR V OBCI LOVČA: Potvrdili ho pri chove ošípaných

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žiar nad Hronom 6. mája (TASR) - V komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom bolo Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných (AMO). Na sociálnej sieti o tom v stredu informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR s tým, že v chove sa nachádza 805 ošípaných.

Ako ŠVPS priblížila, v pondelok 4. mája nahlásil majiteľ úhyn ošípanej, bola vykonaná pitva, pričom patologicko-anatomický nález nebol jednoznačný. Počas utorka 5. mája nahlásil úhyn ďalších 13 kusov a v stredu ďalších 32 kusov. „Príznaky choroby momentálne vykazuje 40 kusov za príznakov horúčky a respiratórneho syndrómu s výtokom z nozdier, zväčša krvavým,“ uviedla ŠVPS.

ŠVPS SR v Bratislave a Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Žiari nad Hronom prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných. Vytýčili aj trojkilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a desaťkilometrové pásmo dohľadu. Depopulácia ohniska nákazy bude podľa ŠVPS v najbližších dňoch.

V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. Iné druhy zvierat či telá ošípaných možno premiestňovať len s povolením RVPS. Usmrcovať ošípané možno len s povolením a pod dohľadom RVPS. Zakázané je aj premiestňovanie mäsa či produktov z ošípaných z chovu do chovu. ŠVPS zároveň chovateľov upozornila na dodržiavanie biologických opatrení na ochranu chovov, realizáciu dohľadu v chovoch, hlásenie úhynov a zmien správania ošípaných a povinnosť registrácie chovov, aj keď chovajú čo i len jednu ošípanú.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici