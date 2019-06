V Kongrese rastie odpor proti Trumpovým clám na dovoz z Mexika

Donald Trump chce clami donútiť Mexiko, aby zastavilo ilegálnych migrantov smerujúcich cez krajinu do USA.

Washington 5. júna (TASR) - V americkom Kongrese rastie bez ohľadu na stranícku príslušnosť odpor k clám, ktoré chce prezident Donald Trump zaviesť na dovoz z Mexika.



"To nie je spôsob, ako sa správať k priateľovi," uviedla v stredu šéfka Snemovne reprezentantov, demokratka Nancy Pelosiová. "To nie je spôsob riešenia migrácie, ani spôsob, ako sa postaviť k humanitárnej kríze na našej hranici."



Kriticky sa k jeho plánom zvyšovať clá na import z Mexika postavili aj republikáni. Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell v utorok (4. 6.) povedal, že jeho stranícki kolegovia v Senáte príliš nepodporujú tieto plány. "Dúfame, že predídeme clám." Republikánsky senátor Chuck Grassley už predtým hovoril o zneužívaní právomoci prezidenta pri zavádzaní ciel a vyhlásil, že obchodná politika a bezpečnosť hraníc sú dve rozdielne témy.



V snahe o nájdenie riešenia sa mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard má v stredu večer stretnúť v Bielom dome s americkým viceprezidentom Mikeom Pencem a americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. Ak Mexiko neprijme účinné opatrenia na zastavenie migrácie, Trump chce s platnosťou od 10. júna zaviesť na všetok import z Mexika clo vo výške 5 %. Do 1. októbra by clo mohlo vzrásť až na 25 %.



Pelosiová kritizovala Biely dom, že Kongres neinformoval o detailoch realizácie týchto plánov. Doteraz sú známe len z Trumpovho vyjadrenia na Twitteri a tlačovej správy Bieleho domu. Dodala, že clá potrestajú nielen Mexiko, ale spôsobia škody aj USA.