V Košiciach budú na zasadnutí rokovať o poplatkoch aj o úvere

Košice 19. apríla (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) bude vo štvrtok (20. 4.) rokovať na mimoriadnom zasadnutí o zvýšení poplatkov za komunálny odpad, o parkovaní, zmene tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) či o prijatí ďalšieho úveru. Návrh rozpočtu na tento rok v programe rokovania nie je. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke mesta Košice.



Vedenie mesta od budúceho roka navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. V prípade paušálneho poplatku by sa suma zo súčasných 45 eur mala zvýšiť takmer na 64 eur ročne. Cena za množstevný zber by mala stúpnuť zo 194 eur na necelých 249 eur za rok. "Ak poslanci schvália úpravy týchto sadzieb, došlo by od budúceho roka k zvýšeniu príjmov z tohto poplatku zhruba o 400.000 eur mesačne. Tým by sa príjmy z tohto poplatku vyrovnali s nákladmi mesta za zber, zvoz a likvidáciu odpadu. V tomto roku by mala chýbajúca suma na pokrytie nákladov za odpad v rozpočte mesta predstavovať sumu okolo 3,3 milióna eur," uviedol pre TASR riaditeľ magistrátu Marcel Čop s tým, že zákon o odpadoch ukladá samosprávam mať v tejto oblasti vyrovnané hospodárenie.



Rokovať budú aj o všeobecne záväznom nariadení (VZN), ktoré sa týka parkovania. Okrem iného by v tarifnom pásme A1 malo od novembra stáť 30 minút parkovania 1,50 eura a v pásme A2 by mala byť táto suma vo výške 1,00 eura. Riešiť budú aj ponuku firmy EEI na odkúpenie parkovacích automatov a závorových systémov.



Od júna by zas malo dôjsť k úprave cien cestovných lístkov (CL) v mestskej hromadnej doprave. Zároveň by sa mala zjednotiť cena za jednorazový CL na bezkontaktnej čipovej karte (BČK) a virtuálneho cestovného lístka (vCL). Napríklad v prípade 30-minútového papierového základného časového CL by sa mala cena zvýšiť zo súčasných 0,90 eura na 1,00 eura. BČK a vCL budú stáť 0,89 eura.



Čo sa týka úveru, mesto ho chce prijať vo výške 3,8 milióna eur. "Ide o nový úver, aby sme mohli v roku 2023 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet," povedal Čop.



V programe rokovania MsZ sú aj body týkajúce sa územného plánu zóny IBV ulica Ku mlynu v mestskej časti Šaca, personálne obsadenie komisií MsZ či menovanie členov komisie v súvislosti s verejným obstarávaním. Rokovať majú aj o memorandách týkajúcich sa medzinárodných športových podujatí.



Mesto Košice stále nemá schválený rozpočet na tento rok, je tak v rozpočtovom provizóriu. "Návrh rozpočtu by mal byť predložený na mimoriadne zasadnutie MsZ v štvrtok 27. apríla," dodal Čop.