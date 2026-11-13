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V Košiciach čaká prestavba bývalých Malinovského kasární
Projekt počíta s výstavbou 13 rezidenčných budov s bytmi rôznych veľkostí, od jednoizbových až po penthousy. Na prízemiach budov majú vzniknúť priestory pre obchody a služby.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Areál bývalých Malinovského kasární v centre Košíc čaká rozsiahla prestavba. V rámci developerského projektu má v lokalite medzi Moyzesovou a Kuzmányho ulicou vzniknúť viac ako 400 bytov, obchodné priestory, verejný park a nové pešie prepojenia. Súčasťou zámeru je aj obnova troch pamiatkovo chránených budov. Ako TASR informovali zo spoločnosti Wayfare, začiatok výstavby sa predpokladá na prelome rokov 2027 a 2028.
Projekt počíta s výstavbou 13 rezidenčných budov s bytmi rôznych veľkostí, od jednoizbových až po penthousy. Na prízemiach budov majú vzniknúť priestory pre obchody a služby. Parkovanie bude zabezpečené výlučne v podzemných garážach. Súčasťou novej štvrte bude park s oddychovými zónami, detskými ihriskami, športovými a komunitnými priestormi. Podľa developera má slúžiť nielen budúcim obyvateľom, ale aj širokej verejnosti. Projekt zároveň počíta s revitalizáciou Mikešovej ulice, ktorá má vytvoriť pešie prepojenie medzi centrom mesta a sídliskom Kuzmányho.
Architektonickú a urbanistickú koncepciu pripravuje ateliér CHYBÍK + KRIŠTOF, ktorého návrh vzišiel z vyzvanej súťaže. „Projekt LOCUS vracia doteraz uzavretý areál Malinovského kasární do mestskej štruktúry Košíc a prirodzene sceľuje historické jadro mesta,“ uviedol vedúci slovenskej pobočky ateliéru Peter Chaban.
História kasárenského komplexu siaha do rokov 1886 až 1896. Vojenským účelom slúžil do roku 2005. Osem jeho historických objektov bolo v roku 2021 vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Tri z nich sú súčasťou pripravovaného projektu a majú prejsť obnovou. Po rekonštrukcii by mali slúžiť na administratívne, obchodné, gastronomické a ďalšie služby. Pamiatkovú obnovu bude zastrešovať architekt Martin Paško z DF Creative Group, ktorý sa podieľal aj na obnove Jurkovičovej teplárne v Bratislave či Elektrárne Piešťany.
Výstavba je rozdelená do troch etáp. V prvej má vzniknúť päť rezidenčných budov s približne 150 bytmi, v druhej ďalších osem budov s približne 250 bytmi. Tretia etapa bude zameraná na rekonštrukciu troch historických objektov. „Našou ambíciou je vrátiť tomuto dlhodobo nevyužívanému priestoru život a vytvoriť prirodzenú súčasť mesta, ktorá bude slúžiť jeho obyvateľom aj ďalším generáciám. Od začiatku prípravy projektu preto kladieme dôraz na kvalitnú architektúru, verejné priestory a rešpektovanie historického dedičstva,“ uviedol Juraj Nevolník zo spoločnosti Wayfare, ktorá zabezpečuje development projektu.
V súčasnosti pokračuje projektová príprava a prípravné práce v areáli vrátane odstraňovania vybraných objektov bez pamiatkovej ochrany. Pripravuje sa tiež archeologický výskum v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom. Začiatok samotnej výstavby sa predpokladá na prelome rokov 2027 a 2028. Investorom projektu LOCUS je spoločnosť LOCUS Real Estate.
Projekt počíta s výstavbou 13 rezidenčných budov s bytmi rôznych veľkostí, od jednoizbových až po penthousy. Na prízemiach budov majú vzniknúť priestory pre obchody a služby. Parkovanie bude zabezpečené výlučne v podzemných garážach. Súčasťou novej štvrte bude park s oddychovými zónami, detskými ihriskami, športovými a komunitnými priestormi. Podľa developera má slúžiť nielen budúcim obyvateľom, ale aj širokej verejnosti. Projekt zároveň počíta s revitalizáciou Mikešovej ulice, ktorá má vytvoriť pešie prepojenie medzi centrom mesta a sídliskom Kuzmányho.
Architektonickú a urbanistickú koncepciu pripravuje ateliér CHYBÍK + KRIŠTOF, ktorého návrh vzišiel z vyzvanej súťaže. „Projekt LOCUS vracia doteraz uzavretý areál Malinovského kasární do mestskej štruktúry Košíc a prirodzene sceľuje historické jadro mesta,“ uviedol vedúci slovenskej pobočky ateliéru Peter Chaban.
História kasárenského komplexu siaha do rokov 1886 až 1896. Vojenským účelom slúžil do roku 2005. Osem jeho historických objektov bolo v roku 2021 vyhlásených za národné kultúrne pamiatky. Tri z nich sú súčasťou pripravovaného projektu a majú prejsť obnovou. Po rekonštrukcii by mali slúžiť na administratívne, obchodné, gastronomické a ďalšie služby. Pamiatkovú obnovu bude zastrešovať architekt Martin Paško z DF Creative Group, ktorý sa podieľal aj na obnove Jurkovičovej teplárne v Bratislave či Elektrárne Piešťany.
Výstavba je rozdelená do troch etáp. V prvej má vzniknúť päť rezidenčných budov s približne 150 bytmi, v druhej ďalších osem budov s približne 250 bytmi. Tretia etapa bude zameraná na rekonštrukciu troch historických objektov. „Našou ambíciou je vrátiť tomuto dlhodobo nevyužívanému priestoru život a vytvoriť prirodzenú súčasť mesta, ktorá bude slúžiť jeho obyvateľom aj ďalším generáciám. Od začiatku prípravy projektu preto kladieme dôraz na kvalitnú architektúru, verejné priestory a rešpektovanie historického dedičstva,“ uviedol Juraj Nevolník zo spoločnosti Wayfare, ktorá zabezpečuje development projektu.
V súčasnosti pokračuje projektová príprava a prípravné práce v areáli vrátane odstraňovania vybraných objektov bez pamiatkovej ochrany. Pripravuje sa tiež archeologický výskum v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom. Začiatok samotnej výstavby sa predpokladá na prelome rokov 2027 a 2028. Investorom projektu LOCUS je spoločnosť LOCUS Real Estate.