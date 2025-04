Košice 1. apríla (TASR) - V Košiciach chce investor postaviť 171 rodinných domov. Ide o projekt IBV Arméria II, III a IV. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť J.M.T.V. Družstvo predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Účelom navrhovanej činnosti je výstavba nízkopodlažnej obytnej zástavby, pričom má ísť o rôzne typy domov. Pribudnúť by tu mali aj oddychové zóny a detské ihriská. V ďalšej etape výstavby chcú územie doplniť o zariadenia občianskeho vybavenia.



Projekt má vzniknúť v mestskej časti Sever na území nad Triedou KVP, ktoré v súčasnosti nie je zastavané. Zo západu je ohraničené poľnohospodárskou pôdou a záhradkárskou lokalitou Čičky, zo severu rekultivovanou haldou bane Bankov, lesným porastom a areálom fotovoltickej elektrárne. Z východu a z juhu zas záhradkárskymi osadami a Račím potokom. Na území navrhovanej činnosti sa nachádza chránené ložiskové územie Košice. „V severnej časti územia mesta na lokalite Bankov je ložisko magnezitu, na územie ktorého zasahuje aj navrhovaná činnosť,“ uvádza sa v zámere s tým, že celé územie pod riešenou lokalitou je v súčasnosti banskou činnosťou nedotknuté, nepoddolované.



Lokalita, kde sa činnosť navrhuje, je od najbližšej obytnej zóny vzdialená približne 600 metrov. „Na celej lokalite IBV Arméria v rozsahu schváleného Územného plánu Zóny Košice - Pod Bankovom a vydaného stavebného povolenia sa vybudujú nové cesty, spevnené plochy, chodníky a cyklochodníky. Napojenie lokality IBV Arméria na Triedu KVP je riešené miestnou zbernou komunikáciou,“ dodáva navrhovateľ.



S výstavbou by chceli začať o rok. Jej ukončenie plánujú koncom roka 2030. Odhadované celkové náklady sú vo výške 95 miliónov eur.