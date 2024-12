V Košiciach chcú postaviť bytový dom s polyfunkciou Cottbus

Košice 2. decembra (TASR) - Medzi ulicami Požiarnická a Jantárová v Košiciach by mal vyrásť bytový dom s polyfunkciou Cottbus. Počíta so 151 bytovými jednotkami. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť MADO predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Náklady odhaduje na 25 až 30 miliónov eur.



Bytový dom má vzniknúť na mieste rovnomenného dvojpodlažného objektu, ktorý v súčasnosti slúži hlavne ako obchodné a skladové objekty a objekty služieb. Pred začatím výstavby ho asanujú.



Navrhovaný nový objekt pozostáva z dvoch bytových domov, z ktorých bude mať jeden osem a druhý 13 nadzemných podlaží. "Tieto dve hmoty sú v parteri prepojené jednopodlažnou budovou, v ktorej západnej časti je situované parkovisko, v strednej časti je verejný rozptylový priestor a vo východnej je predajňa potravín," uvádza v zámere s tým, že objekt má dve podzemné podlažia, v ktorých sa nachádza parkovacia garáž. Celkovo by malo vzniknúť 229 parkovacích miest.



Zastavaná plocha má dosiahnuť okolo 20.800 štvorcových metrov, pričom tam majú vzniknúť dvoj-, troj- a štvorizbové byty. "Užívateľmi jednotlivých objektov bytovej výstavby budú majitelia príslušných bytových nehnuteľností, obchody a iné služby budú ponúknuté primárne na predaj alebo do prenájmu," dodáva investor.



S výstavbou by chcel začať v roku 2026. Predpokladané ukončenie stavby je naplánované na rok 2028.