V Košiciach chcú postaviť obytný súbor Alvinczyho dvor

Košice 30. apríla (TASR) - Spoločnosť ALV Invest predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) na výstavbu obytného súboru v košickej mestskej časti Staré Mesto. Projekt Alvinczyho dvor Košice počíta so 122 bytovými jednotkami. Predbežný odhad nákladov je vo výške 25 miliónov eur.



„Účelom navrhovanej činnosti je výstavba nového obytného súboru v širšom centre mesta Košice vo vlastníctve investora s plochami občianskej vybavenosti, s príslušným parkovaním a plochami udržiavanej zelene s cieľom využiť funkčný potenciál dotknutého pozemku,“ uvádza v zámere. Súčasťou projektu je aj úprava križovatky Alvinczyho ulice s Bellovou.



Spoločnosť pripomína, že na pozemku sa v minulosti nachádzali vojenské kasárne. Stavby neskôr slúžili ako sklady. V súčasnosti sú takmer všetky pôvodné budovy na riešenom pozemku asanované, pričom pozemok je už dlhšiu dobu voľný, nevyužívaný, neudržiavaný a zarastený.



Koncept urbanistického riešenia vychádza podľa nej symbolicky z usporiadania bývalých kasární. Výlučne obytných domov má byť deväť. Majú mať päť nadzemných podlaží a majú byť navzájom prepojené podzemnou parkovacou garážou. Popri Alvinczyho ulici sa navrhuje mohutnejšia bloková polyfunkčná budova. V tomto desiatom dome by na spodných štyroch nadzemných podlažiach chceli vytvoriť priestory pre občiansku vybavenosť a na horných štyroch byty.



Projekt so záberom plochy s výmerou viac ako 13.600 štvorcových metrov ráta s celkovým počtom obyvateľov v bytoch na úrovni 657. Vzniknúť by malo dokopy 354 parkovacích stojísk.



„Napriek tomu, že na území je potrebný výrub približne 29 stromov (z toho 13 kusov sú invazívne), je v rámci projektu navrhnutá náhradná výsadba stromov a zelene, ktorá zvýši kvalitu a funkčnosť verejného priestranstva, zrevitalizuje súčasnú zeleň a zároveň vytvorí hlukovú a prašnú bariéru,“ dodáva spoločnosť.



S výstavbou by chcela začať koncom tohto roka. Jej ukončenie je naplánované v roku 2028.