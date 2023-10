V Košiciach diskutovali o pripravenosti východu SR na investorov

Košice 5. októbra (TASR) - Definovať dôležité oblasti a riešenia, ktoré musí región zvládnuť pred príchodom investícií, bolo cieľom štvrtkového podujatia s názvom Mapovanie súčasného stavu potenciálu východného Slovenska II. V Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach sa preto stretli zástupcovia viacerých odvetví z podnikateľského sektora, samospráv či odborníci z univerzít a miestnych organizácií. Za organizátorov o tom z Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovakia) informovala Natália Spodniak.



"Diskutovali sme o tom, ako môžu všetky zainteresované strany prispieť k úspešnej transformácii a príprave regiónu v súvislosti s dvoma významnými investíciami, ktoré tak veľmi očakávame," povedala regionálna riaditeľka AmCham Slovakia Katarína Miňová. Ide o automobilku Volvo v priemyselnom parku Valaliky neďaleko Košíc a závod Bosch v priemyselnom závode v Prešove.



Na východnom Slovensku by v nasledujúcich štyroch rokoch malo vzniknúť viac ako 9000 pracovných miest. Podľa AmCham Slovakia je preto potrebné mať pripravený ekosystém aj v oblastiach, ako napríklad ľudské zdroje, vzdelávanie, technická infraštruktúra vrátane dopravy a bývania, inovačný potenciál, digitalizácia či zdravotníctvo.



Tvrdí, že tento región má kapacitu stať sa dôležitým inovačným centrom v širšom regióne strednej a východnej Európy. "Našou snahou bude urobiť všetko pre to, aby výstupy, ku ktorým sme dnes dospeli, nezapadli prachom, ale aby sa pretavili do praxe," dodala výkonná riaditeľka AmCham Slovakia Martina Slabejová.



Pripomína, že nové investičné možnosti prinášajú aj výzvy, vyžadujú si dôslednú prípravu a zapojenie celého regiónu. Ako uviedol konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, napríklad stovky stavebných konaní prinesú veľkú záťaž na realizačný tím aj na úrady.



"Benefity investícií okrem významného príjmu do štátneho rozpočtu sú nové, dobre platené pracovné miesta, ktoré prinesú zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľov, čo sa prejaví na ich životnej úrovni, rozvoji iných podnikateľských aktivít a zlepšení podmienok na život a podnikanie v regióne," skonštatoval.



AmCham Slovakia je nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. Jej cieľom je prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku. V súčasnosti združuje približne 300 slovenských a zahraničných firiem.