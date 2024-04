V Košiciach má vyrásť obchodné centrum za 60 miliónov eur

Košice 25. apríla (TASR) - Na ulici Pri prachárni v košickej mestskej časti Juh by malo vyrásť Obchodné centrum Košice (OCKE). Odhadované celkové náklady na realizáciu stavby sú vo výške okolo 60 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Delta Projektconsult Slovakia v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Navrhovaný objekt OCKE bude slúžiť pre maloobchodný predaj rozličného tovaru pre domácnosti s príslušnými súvisiacimi službami parkovania, predaj výberových potravín, stravovacích zariadení a priestory pre špecifické činnosti sociálnej angažovanosti širokej verejnosti," uvádza sa v zámere s tým, že objekt bude obkolesený verejným parkom.



OCKE má mať dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Podlahová plocha dosahuje takmer 47.000 štvorcových metrov. Počíta sa aj so 726 stojiskami. Pri hlavnom vchode majú byť umiestnené stojany pre 60 bicyklov.



Predpokladá sa, že v OCKE bude pracovať okolo 460 ľudí, pričom v jednej zmene by mala pracovať vždy len polovica z uvedeného počtu zamestnancov. Ročne by toto obchodné centrum mohlo navštíviť okolo 1,5 milióna ľudí.



S výstavbou plánuje investor začať v apríli 2026. Ukončená by mala byť v októbri 2027.