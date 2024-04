V Košiciach má vyrásť polyfunkčný objekt, slúžiť má aj na šport

Košice 10. apríla (TASR) - V priemyselno-obchodnej zóne medzi obchodným centrom na Moldavskej ceste a Pri prachárni by mal vyrásť polyfunkčný objekt Da Vinci. Počíta s komerčnými a administratívnymi priestormi, ako aj s priestormi pre fitness a športové využitie. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť ASBIS SK predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Odhadovaná investícia predstavuje deväť miliónov eur.



Projekt počíta aj s vytvorením nových pracovných príležitostí. V administratíve by tu mohlo pracovať 277 zamestnancov a v obchodných priestoroch 44.



"Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčnej budovy, ktorá pozostáva z troch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú obchodné priestory, na druhom a treťom administratívne priestory a športovo rekreačné vybavenie s príslušným zázemím," uvádza v zámere s tým, že 20-percentný podiel športovo-rekreačného vybavenia rieši vonkajším fitness ihriskom s workoutovými cvičnými zariadeniami na 15 percentách z celkovej plochy pozemku, a zvyšných päť percent v interiéri ako prevádzky typu fitness vo výmere 490 metrov štvorcových.



V rámci tohto investičného zámeru by malo byť vybudovaných 145 parkovacích miest, z toho väčšina v podzemnej garáži. V oblasti 50 vonkajších parkovacích miest má byť vysadených 200 stromov. Počíta sa aj s odvodnením spevnených plôch so zvedením dažďových vôd do systému dažďových záhrad.



Pozemok predstavuje 10.077 metrov štvorcových, pričom zastavaná plocha samotným objektom je necelých 3000 metrov štvorcových. Zhruba rovnakú výmeru má mať aj plocha zelene.



Investor plánuje začať s výstavbou na budúci rok v marci. Ukončenie predpokladá na november 2026.