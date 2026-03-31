V Košiciach odhalili nelegálnu výrobu liehu a cigariet
Zásah sa uskutočnil 26. marca v rámci akcie s krycím názvom Cooker.
Autor TASR
Košice 31. marca (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Colným úradom Košice a Prezídiom Policajného zboru odhalil nelegálnu výrobu liehu a tabakových výrobkov v Košiciach. Ako informoval hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Kováč, zásah sa uskutočnil 26. marca v rámci akcie s krycím názvom Cooker.
Na základe príkazu sudcu Mestského súdu Košice vykonali príslušníci finančnej správy domovú prehliadku u osoby, ktorá bola už v minulosti stíhaná za nepovolené prechovávanie destilačného zariadenia. „Počas domovej prehliadky zaistili príslušníci finančnej správy 598.200 kusov cigariet, destilačné zariadenie s demižónmi, 15 litrov liehu, hotovosť v sume 1965 eur a dva mobilné telefóny,“ doplnil hovorca. Nelegálne cigarety boli uložené v spotrebiteľských baleniach bez povinného označenia. Predbežná škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov presahuje 100.000 eur.
V súvislosti s prípadom vedie FS trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov a pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi za nepovolenú výrobu liehu, tabaku a tabakových výrobkov trest odňatia slobody až na dva roky. Za porušenie predpisov o označovaní tovaru môže byť uložený trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
FS upozorňuje, že nelegálny obchod s tabakovými výrobkami spôsobuje značné výpadky príjmov štátneho rozpočtu, narúša férové podnikateľské prostredie a môže ohrozovať zdravie obyvateľov. Rizikom je aj predaj liehu bez platnej slovenskej kontrolnej známky, ktorý neprešiel kontrolou kvality. Neodborná výroba liehu a manipulácia s destilačnými zariadeniami môže podľa finančnej správy viesť k vážnym zdravotným rizikám aj k nebezpečným incidentom.
