V Košiciach opravujú vstupné schodisko do Domu umenia

Košice 28. novembra (TASR) - Štátna filharmónia Košice (ŠfK) začala tento týždeň s obnovou hlavného vstupného schodiska do budovy Domu menia z Moyzesovej ulice. Dôvodom je jeho nevyhovujúci technický stav. Pre TASR uviedla PR manažérka ŠfK Jana Tomalová s tým, že práce budú stáť necelých 82.000 eur s DPH. Ide o financie zo štátneho rozpočtu.



Pripomenula, že schodisko v priestore stĺporadia bolo v minulosti viackrát čiastočne opravované, no vyžadovalo si komplexné riešenie. Poškodené sú stupne schodiska a niektoré kusy dlažby sa uvoľnili. "Navyše, viditeľné sú lokálne úpravy z dávnejšej minulosti s rôznorodými doplnkami dlažieb, napríklad s vizuálne rušivou čiernou žulou," spresnila s tým, že na časti schodiska sú tiež viaceré preliačiny, ku ktorým prispelo aj zatekanie strešných zvodov z balkóna nad vstupom do budovy.



"Chceme si byť istí, že schodisko bude aj do budúcna bezpečné pre návštevníkov a pracovníkov ŠfK. Tiež nám veľmi záleží na tom, aby sme uchovávali v dôstojnom stave budovu Domu umenia, ktorá je kultúrnou pamiatkou a domovom košických filharmonikov," uviedla.



Práce budú zahŕňať okrem iného výmenu dažďových zvodov, nové hydroizolácie, betónový podklad s vystužením a nový povrch schodiska a priestoru pod balkónom. Schodisko bude obložené travertínom. "Opravy omietok v dolnej časti fasády vo vstupnej časti budú v rovnakej štruktúre a omietkovej zmesi ako tie súčasné, tiež ich farebne prispôsobíme okolitým omietkam. Sokle pilierov a sokle fasády opravíme a lokálne úbytky doplníme zo spišského travertínu," spresnila.



Práce by chceli stihnúť do konca tohto roka. Tomalová pripustila, že termín sa môže posunúť v dôsledku nevhodných poveternostných podmienok.



Návštevníkov ŠfK podľa nej nečakajú žiadne výrazné obmedzenia. Žiada ich však o zhovievavosť a rešpektovanie priestoru, v ktorom sa pracuje.