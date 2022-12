V Košiciach otvorili závod na výrobu ultrazvukových zariadení

Košice 9. decembra (TASR) - V Košiciach sa po novom budú nielen vyvíjať, ale aj vyrábať ultrazvukové prístroje. Svoj prvý závod v Európe tam v piatok slávnostne otvorila spoločnosť Siemens Healthineers. Výrobu plánuje spustiť prvý januárový týždeň. Firma zameraná na medicínske technológie presťahovala do Košíc svoju produkciu z Ázie. Očakáva pozitívny vplyv na zamestnanosť v regióne, zmiernenie odlivu slovenských mozgov a zníženie produkcie emisií CO2.



Firma už roky v Košiciach vyvíja medicínske prístroje a softvérové riešenia. "Na doplnenie už existujúceho košického tímu viac ako 85 zamestnancov pribudnú tri desiatky nových pracovných miest a následne sa počíta so vznikom ďalších, a to vo výrobe, administratíve, ale aj vo vývoji a výskume," uviedla spoločnosť s tým, že spolupracuje aj s univerzitami i nemocnicami.



Závod v priemyselnom parku Panattoni pri košickom letisku s rozlohou 3300 štvorcových metrov prinesie na Slovensko špecializovanú montáž všeobecných zobrazovacích a kardiovaskulárnych ultrazvukových systémov. "Počas prvého roka fungovania plánuje nový závod vyrobiť viac ako 3000 špičkových ultrazvukových systémov a distribuovať ich zdravotníckym zariadeniam v rámci krajín Európy, Stredného východu a Afriky, čo predstavuje viac ako 50 percent celosvetovej výroby Siemens Healthineers," povedal pre TASR výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko Vladimír Šolík.



Svoje výrobné portfólio plánujú rozšíriť zo súčasných troch ultrazvukov o ďalšie dva modely. Najnovším modelom, ktorý sa bude vyrábať v košickom závode, je prémiový ultrazvukový prístroj ACUSON Redwood. Podľa prednostu I. Kardiologickej kliniky na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach Gabriela Valočika sú jeho výhodami najmä univerzálnosť, ľahká manipulácia a mobilita. "Ponúka špičkové zobrazovacie schopnosti rôznym špecializovaným oddeleniam, napríklad kardiológii, angiológii, ortopédii, urológii, gynekológii a pôrodníctvu, ako aj všeobecnej rádiologickej ambulancii v rámci jednej nemocnice," spresnil.



Podľa spoločnosti sa presťahovaním závodu do Košíc podarí tiež znížiť produkciu emisií CO2 o viac ako 90 percent, keďže namiesto leteckej dopravy budú v rámci Európy využívať najmä pozemnú dopravu.