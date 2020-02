V Košiciach spustili službu podpory nabíjania mobilných zariadení

Košice 20. februára (TASR) – Na Slovensku vo štvrtok spustili službu podpory nabíjania mobilných zariadení. S automatickou požičovňou záložných batérií, takzvaných powerbánk, začína spoločnosť Antik Telecom v Košiciach, počas roka ju plánuje rozšíriť do ďalších miest. TASR o tom za firmu informoval Peter Blaas.



Pokrytie služby Antik Verejná batéria dosiahne podľa spoločnosti do konca februára tri desiatky automatických požičovní rozmiestnených na rozličných verejných miestach. Spoločnosť tvrdí, že pre Slovensko má pripravených 1000 dobíjacích staníc.



Služba má na verejných miestach poskytnúť za poplatok plne nabitú univerzálnu batériu pre všetky bežné druhy telefónov. Aktivuje sa načítaním QR kódu na dobíjacej stanici pomocou aplikácie Antik SmartWay známej zo služieb zdieľaných elektrických bicyklov a motoriek. Stanica následne vysunie nabitú batériu. Pre vrátenie stačí zasunúť batériu do voľnej pozície v ktorejkoľvek inej stanici v systéme. Verejná batéria má konektory na všetky bežné mobilné zariadenia a kapacita powerbanky je 5000 miliampérhodín (mAh).



„Cielene hľadáme služby, ktoré obyvateľom našich miest prinesú pohyb či väčší komfort v ich živote. Využívame na to našu technologickú kompetenciu a skúsenosť pri vývoji a výrobe hi-tech produktov,“ vysvetlil CEO Antik Telecom Igor Kolla. Podľa jeho slov Verejnú batériu využije každý, kto sa ocitne v situácii, keď má ďaleko k elektrickej zásuvke alebo nenosí pri sebe nabíjačku na svoj mobil. „Jednoducho si požičia powerbanku z našej dobíjacej stanice prostredníctvom aplikácie, pripojí na svoj mobil integrovaným káblom a vráti v ľubovoľnej inej stanici,“ dodal.