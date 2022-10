V Košiciach uviedli do prevádzky tri nové pece na výrobu vápna

Košice 11. októbra (TASR) - Spoločnosť Carmeuse Slovakia v utorok slávnostne uviedla do prevádzky tri nové pece na výrobu vápna vo svojom košickom závode. Zásobovať budú hlavne U. S. Steel Košice. Ako TASR informovala oblastná manažérka spoločnosti Lenka Kis-Bodnárová, ide o jednu z najvýznamnejších investícií firmy v Európe za posledné roky. Prostredníctvom nej sa podľa jej slov ročne ušetrí 60.000 ton CO2.



Tri nové pece na výrobu vápna nahradili staršie, menej efektívne pece. Vyvinuli ich vo vlastnej réžii dcérskou spoločnosťou Carmeuse TECforLime. Kis-Bodnárová tvrdí, že ide o energeticky najefektívnejšie pece, aké v súčasnosti existujú. Zároveň sú vybavené na používanie viacerých druhov palív. "Pece budú primárne zásobovať nášho hlavného odberateľa U. S. Steel Košice, čo mu umožní používať menej CO2 náročný vápenný produkt," uviedla. Ako dodala, ide o investíciu v rámci globálneho plánu spoločnosti Carmeuse v oblasti CO2, ktorej cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Výstavba trvala dva roky, spoločnosť ju označila za veľmi náročnú najmä v období pandémie nového koronavírusu. "Do týchto pecí sme veľa investovali s veľmi jasným cieľom - znížiť našu uhlíkovú stopu a uhlíkovú stopu našich zákazníkov. Táto investícia posilní naše strategické partnerstvo s U. S. Steel Košice, jedným z našich najväčších zákazníkov v Európe," skonštatoval výkonný riaditeľ Carmeuse Europe Tim Van den Bossche.



Generálna manažérka nákupu košických oceliarní Martina Kaprálová považuje investíciu uvedenej spoločnosti za strategickú. "Znižovanie uhlíkovej stopy je aj pre nás prioritou, a keďže vápno je dôležitým prvkom pre naše výrobky z ocele, zníženie jeho stopy pomáha znižovať aj tú našu," doplnila.