V Košiciach vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu električiek

Košice 13. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v uplynulých dňoch vyhlásil verejné obstarávanie na modernizáciu deviatich električiek typu KT8D5, zrealizovaná by mohla byť z eurofondov. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 14,7 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zmluvy je vykonanie modernizácie deviatich kusov električiek typu KT8D5 s výmenou stredného článku za nízkopodlažný, ktorej predchádza vykonanie komplexnej generálnej opravy. Uvedený počet je predpokladaný a pre objednávateľa nevyplýva povinnosť zrealizovať modernizáciu u celkového počtu," uvádza sa v oznámení.



Modernizácia jednotlivých kusov električiek sa má podľa rámcovej dohody realizovať na základe čiastkových zmlúv o dielo, ktoré sa uzatvoria v závislosti od požiadaviek DPMK a dostupnosti finančných prostriedkov. Rámcová dohoda má byť uzatvorená na 48 mesiacov a lehota plnenia čiastkovej zmluvy má byť do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.