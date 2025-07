Košice 31. júla (TASR) - Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach vzniká nové pracovisko magnetickej rezonancie (MR). Pre TASR to uviedol hovorca kardioústavu Igor Michalčík. Stavebné práce si vyžiadali aj dočasné obmedzenia vrátane presunu hlavného vstupu do budovy do priestorov centrálneho príjmu. Prevádzka jednotlivých pracovísk a dostupnosť ambulancií nie je ovplyvnená.



Stavebné úpravy za 920.000 eur s DPH súvisiace s vytvorením MR pracoviska sa začali minulý týždeň. Základná stavebná časť má byť hotová do polovice októbra a finalizácia je naplánovaná do polovice decembra. VÚSCH predpokladá, že na novom MR pracovisku vyšetria prvého pacienta v úvode budúceho roka.



VÚSCH je v rámci kategorizácie nemocníc od nasledujúceho roka povinný vykonávať aj kardio MR vyšetrenia prostredníctvom vlastného MR prístroja lokalizovaného v kardioústave. Doteraz MR pracoviskom nedisponoval. „V rámci potreby rozšírenia zdravotníckych činností a vyriešenia nedostatočných skladových a administratívnych priestorov VÚSCH už od roku 2021 pracuje na príprave výstavby ďalšej budovy a súčasťou projektu tejto budovy je aj pracovisko MR. Vzhľadom na rozpracovanosť projektu novej budovy a povinnosť poskytovať MR vyšetrenia na vlastnom prístroji už od 1. januára 2026 musel VÚSCH nájsť alternatívne riešenie v podobe umiestnenia MR prístroja v hlavnej budove,“ vysvetlil Michalčík.



Prípravy nového pracoviska si vyžiadali dočasné obmedzenia pohybu verejnosti vo vestibule hlavnej budovy a presun hlavného vstupu. „Okrem týchto obmedzení prevádzka jednotlivých pracovísk a dostupnosť ambulancií nie je nijako ovplyvnená, všetky zákroky a vyšetrenia prebiehajú v štandardnom režime,“ uviedol s tým, že k dispozícii je aj lekáreň, avšak zatiaľ iba z exteriéru.



Kardio MR vyšetrenie rozširuje portfólio moderných diagnostických metód používaných v kardiológii. Podľa VÚSCH sa kardio MR vyšetrenie považuje za „zlatý štandard“ pre funkčnú analýzu, pri kvantifikácii nedostatočného prietoku/regurgitácii chlopní a pri určovaní charakteristiky tkaniva.



VÚSCH pripomenul, že vyšetrenie srdca prostredníctvom kardio MR prístroja sa v súčasnosti nerealizuje na žiadnom pracovisku v rámci východného Slovenska.