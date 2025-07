V Košickej Polianke chcú spracovávať elektroopad

Košice 25. júla (TASR) - V bývalom poľnohospodárskom areáli v Košickej Polianke v okrese Košice-okolie by mohlo vzniknúť zariadenie na zber, úpravu a spracovanie elektroodpadu a zber starých vozidiel - určené parkovisko. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Kudroč - Trans v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



„Zámerom navrhovanej činnosti v prevádzke Košická Polianka je najmä a najprv zber elektroodpadov, ich následné odovzdanie na ďalšie nakladanie, to znamená spracovanie - úpravu k spracovateľom elektroodpadov. V ďalšom kroku bude zámerom navrhovateľa aj úprava - spracovanie elektroodpadov kategórie ‚O‘ - nie nebezpečné odpady,“ uvádza sa v zámere s tým, že kapacita bude predstavovať maximálne 1500 ton ročne, pričom to súvisí so zberom elektroodpadov. Ročná kapacita zberu elektroodpadov by mala byť 10.000 ton a v prípade zberu použitých batérií 1000 ton.



Pri činnosti zberu starých vozidiel pôjde o určené parkovisko pre štyri vozidlá bez rozoberania. Autá budú odovzdávané zmluvne dohodnutému spracovateľovi starých vozidiel.



„Navrhovaná činnosť bude zabezpečovaná samotným navrhovateľom činnosti a podľa potreby ďalšími dvoma pracovníkmi - v období už fungujúcej prevádzky. Počet zamestnancov bude upresnený k potrebe množstva vyzbieraného a zhromaždeného odpadu,“ dodáva.



Navrhovateľ by chcel začať s prevádzkou po vydaní právoplatných rozhodnutí, čo odhaduje zhruba na jeseň. V zámere pripomína, že činnosťou nakladania s odpadmi pri ich preprave sa zaoberá už niekoľko rokov. Zabezpečuje ich dopravu z vybraných elektropredajní, zberných dvorov do zariadení na ďalšie nakladanie s odpadmi. Túto činnosť prevažne vykonáva pre organizáciu zodpovednosti výrobcov.



Orientačné náklady na zriadenie činnosti sa pohybujú do sumy 20.000 eur.