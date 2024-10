V Košickom kraji hľadajú firmy vyše 200 zamestnancov do výroby

Košice 23. októbra (TASR) - Sektor výroby je v Košickom kraji po obchode odvetvím s druhým najväčším počtom zverejnených pracovných ponúk. Vyplýva to z dát portálu Profesia.sk. Zamestnávatelia z košického regiónu cez neho aktuálne hľadajú celkovo 1530 pracovníkov, z toho viac ako 200 do sektora výroby.



"Pozícia operátor, respektíve operátorka výroby je v Košickom kraji druhá najdopytovanejšia. Počas tohto roka bolo na ňu zverejnených 1350 inzerátov. Aj napriek veľkému počtu reakcií, ktorý je v prípade výroby nadpriemerný, nie je jednoduché nájsť nových kvalifikovaných zamestnancov," povedal pri stredajšom otvorení košických Profesia days riaditeľ Alma Career Slovakia Radoslav Rezák.



Na jednu ponuku na operátora výroby reaguje podľa portálu v priemere až 50 ľudí. Keď podniky na východe krajiny hľadajú nových kontrolórov a kontrolórky výroby, dostanú 27 životopisov. "Horšia je situácia s procesnými inžiniermi a inžinierkami. Na jednu ponuku na túto pozíciu reaguje v priemere len sedem ľudí, čo je výrazný podpriemer," doplnil Rezák.



Počty aktualizovaných životopisov v databáze portálu Profesia.sk sú pritom najvyššie za posledné roky. Spomedzi 10.000 uchádzačov o prácu v Košickom kraji však iba pätina uvádza záujem o prácu vo výrobe.



Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Minebea Slovakia Petra Kretoviča je v tomto smere kľúčové vzdelávanie zamestnancov. "Vzhľadom na to, ako rýchlo sa technológie vyvíjajú, je nereálne očakávať plne vyškolených kandidátov už od začiatku. Preto je nepretržité interné a externé zvyšovanie kvalifikácie základnou súčasťou kultúry našej spoločnosti," uviedol. Poukázal aj na dôležitosť spolupráce firiem so školami, od základnej úrovne až po univerzity, pričom školy a vzdelávací systém by mali sledovať potreby a stratégie miestnych podnikov. "Spoločnou prácou môžeme nakoniec dosiahnuť rovnováhu medzi potrebami a dostupnosťou pracovnej sily," skonštatoval.



Festival príležitostí Profesia days sa koná v stredu a štvrtok (24. 10.) v košickom Kulturparku za účasti desiatok vystavovateľov. Záujemcom ponúka okrem priameho kontaktu so zamestnávateľmi debaty o inovatívnych technológiách, spoznaní a využití svojich talentov či o diverzite a wellbeingu na pracovisku. "V dvoch workshopových zónach sa môžu návštevníci a návštevníčky pripraviť na prvý pracovný pohovor, zdokonaliť svoje znalosti v ESG, prispôsobovaní svojich zručností meniacemu sa svetu, dozvedia sa o podpore startupov v regióne či umelej inteligencii v praxi," informovala Ľubica Melcerová z Alma Career Slovakia.