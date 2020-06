V Košickom kraji hlásia ďalšie hromadné prepúšťanie

Košice/Spišská Nová Ves 22. júna (TASR) – Dokopy päť nahlásení hromadného prepúšťania eviduje v Košickom kraji od marca Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Naposledy v piatok (19. 6.) ohlásil opätovné prepúšťanie závod Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Pre TASR to za firmu potvrdil Anton Oberhauser. Nezamestnanosť v kraji medzimesačne stúpla na úroveň 9,77 %.



Podľa hovorkyne ÚPSVaR Mária Hrehovej spoločnosť zaoberajúca sa výrobou iných čerpadiel ohlásila prepúšťanie na spišskonovoveskom úrade práce v počte 200 ľudí 20. mája, o týždeň na to ohlásila ďalšie prepúšťanie v počte 108 pracovníkov. Najnovšie plánuje prepustiť ďalších 68 zamestnancov. K realizácii týchto nahlásených hromadných prepúšťaní podľa nej zatiaľ nedošlo.



Na košickom úrade práce naďalej evidujú dve hromadné prepúšťania, a to zo strany firmy vyrábajúcej kufre a kabelky. Koncom marca ohlásila prepúšťanie 200 ľudí, z plánovaného počtu prepustili doposiaľ 156 z nich. Táto spoločnosť v polovici apríla ohlásila ďalšie prepúšťanie v počet 371 zamestnancov.



Podľa údajov ÚPSVaR nezamestnanosť v Košickom kraji v máji stúpla z aprílovej úrovne 8,96 % na úroveň 9,77 %. Vo februári a v marci sa pohybovala na úrovni okolo 7,7 %.



Počas uplynulého mesiaca nezamestnanosť stúpla vo všetkých okresoch Košického kraja. V medzimesačnom porovnaní najvýraznejšie vzrástla v okrese Michalove, a to o 1,19 % na úroveň 10,96 % a v okrese Rožňava o 1,03 % na úroveň 14,64 %. Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie za uplynulý mesiac tak v celom Košickom kraji predstavuje 37.353. Miera evidovanej nezamestnanosti na celom Slovensku dosiahla v máji úroveň 7,2 %.