V košickom U.S. Steel bude skrátený pracovný čas aj v marci

Košice 26. februára (TASR) - Skrátený pracovný čas bude trvať v oceliarňach U. S. Steel Košice podobne ako tento mesiac aj v marci. Dohodlo sa na tom vedenie továrne s odborármi. TASR to v stredu potvrdil hovorca podniku Ján Bača.



Pracovný čas bude skrátený minimálne o jednu zmenu a maximálne o dve. Za deň, keď zamestnanci ostanú doma, dostanú 60-percentnú náhradu mzdy. Čerpanie bude na prevádzkach rôzne podľa vyťaženosti jednotlivých liniek a pracovísk.



Dôvodom opatrenia je naďalej nepriaznivá situácia v hutníckom priemysle. "Počnúc neférovými obchodnými praktikami, zaťažovaním európskych fabrík poplatkami za CO2 a vysokými cenami energií, všetky problémy ostávajú a pre svetovú nadkapacitu výroby sa ceny ocele nedokázali pozviechať. V súčasnosti nadkapacita spôsobená hlavne Čínou dosahuje 440 miliónov ton ocele, a to je skoro trojnásobok celej európskej kapacity," uviedol Bača. Ešte tak podľa neho potrvá určitý čas, pokiaľ toto európski a svetoví lídri doriešia. "My však v priebehu času musíme vyrábať a predávať, aby sme zarobili aj na výplaty, a to nejde inak než znižovaním nákladov a zvyšovaním efektivity výroby. Zníženie akýchkoľvek nákladov, ktoré vieme ovplyvniť a kontrolovať, a teda aj skrátený pracovný čas, nám pomáhajú prekonať ťažké obdobie," dodal hovorca.



V oceliarňach zaviedli skrátený pracovný čas už vlani v máji. V júni došlo k odstávke jednej z vysokých pecí. Následne továreň oznámila, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500 s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy. Časť zamestnancov následne využila na dobrovoľný odchod z podniku motivačné odmeny.



Košický U. S. Steel má v súčasnosti okolo 9000 zamestnancov, spolu s dcérskymi spoločnosťami je ich spolu zhruba 10.500.