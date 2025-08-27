< sekcia Ekonomika
V Kostolných Kračanoch vznikne nové logistické centrum BHM Parks
Regiónu má priniesť 1000 nových pracovných miest.
Autor TASR
Bratislava/Kostolné Kračany 27. augusta (TASR) - V Kostolných Kračanoch v okrese Dunajská Streda vznikne nové logistické centrum BHM Parks. Regiónu má priniesť 1000 nových pracovných miest. V stredu o tom informovali minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS), minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a predstavitelia samospráv Žitného ostrova. Taraba v tejto súvislosti poklepal základný kameň nového centra a zvýraznil, že investícia sa realizuje bez nároku na štátnu pomoc.
„Vážim si každú investíciu, ktorú sa investor rozhodol zrealizovať na Slovensku, osobitne, ak si na ňu nevyžiadal štátnu pomoc. Slovensko musí zostať investične atraktívne a som rád, že tomuto rozhodnutiu dopomohlo aj to, že už dnes má Slovensko jeden z najlepších zákonov v Európe na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,“ zdôraznil Taraba.
Kamenický dodal, že Európska únia prijala veľa zlých rozhodnutí, ktoré oslabili jej konkurencieschopnosť a zhoršili podnikateľské prostredie. Preto vláda SR vníma pozitívne príchod každej firmy, ktorá chce na Slovensku platiť dane, investovať a robiť to aj bez nároku na štátnu pomoc.
„Samosprávy majú kompetencie, ktoré zlepšujú kvalitu života a životných podmienok v regióne. Rovnako ma teší, že štátne inštitúcie sú súčinné pri vydávaní potrebných rozhodnutí,“ uzavrel starosta obce Kostolné Kračany Peter Mórocz.
