V krajinách V4 domácnosti míňajú na potraviny 21 až 26 % príjmov

Bratislava 6. júla (TASR) - Najvyšší podiel vo výdavkoch domácností v európskych krajinách tvoria potraviny. V krajinách V4 domácnosti na ne míňajú 21 až 26 percent svojich príjmov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4) v marci 2023 pohybovala v intervale od 14 % do 26 %.



Najvyššiu infláciu si udržalo Maďarsko, v marci tam spotrebiteľské ceny vzrástli o 25,6 %. Naopak, najmenej sa ceny medziročne zvýšili na Slovensku, a to o 14,8 %. Poľsko vykázalo v treťom mesiaci tohto roka rast spotrebiteľských cien na úrovni 15,2 % a Česko 16,5 %.



Rast cien v krajinách V4 už dlhšie patrí podľa štatistikov k relatívne najvyšším spomedzi členských štátov EÚ a všetky štyri krajiny mali aj v marci 2023 rast cien výrazne vyšší, ako bol priemer EÚ, ktorý predstavoval 8,3 %. Marcové hodnoty už naznačovali súčasné, aj keď len mierne spomaľovanie rastu spotrebiteľských cien.



Slovenské domácnosti míňajú na potraviny a nealko nápoje viac ako štvrtinu svojich výdavkov, čo je najviac spomedzi krajín V4. V Česku, Maďarsku a Poľsku finančné náklady na potraviny tvoria približne 21 %.



Druhú najväčšiu položku z výdavkov českých, poľských a slovenských domácností predstavujú náklady na bývanie, vrátane energií. V prípade Maďarska sú to výdavky na dopravu, ktoré tvoria výrazne vyšší podiel ako na bývanie s energiami.