V Krásne nad Kysucou otvorili zariadenie pre 11 seniorov

Krásno nad Kysucou 10. augusta (TASR) - V Krásne nad Kysucou v okrese Čadca vybudovali nové zariadenie opatrovateľských služieb pre 11 seniorov. Podľa primátora Jozefa Grapu si jeho stavba vyžiadala investíciu približne 670.000 eur a financovali ju zo zdrojov Európskej únie, mesta a štátneho rozpočtu.



Doplnil, že zariadenie rodinného typu otvorili na začiatku augusta a verejnosti ho predstavia v sobotu (12. 8.). "O klientov v troch jednoizbových a štyroch dvojizbových bytoch sa bude starať šesťčlenný personál. Verím, že prechod z rodinného prostredia do zariadenia bude bezproblémový. Prví klienti si to už pochvaľujú," povedal primátor.



Cena za celomesačný pobyt v zariadení je 350 eur. "V poplatku je zahrnutá strava päťkrát denne, zdravotná služba a opatrovateľky, ktoré sa starajú o sociálnu oblasť. Zariadenie je bezbariérové a má aj osobné auto na prevoz pacientov. Nie je uzavreté. Ľudia sa pohybujú po meste, chodia na omšu, na nákup, na kultúrny program," uviedol Grapa.



Záujem o ubytovanie podľa neho prejavili ľudia, ktorí sú sami, majú viac ako 70 rokov alebo sa nevedia postarať o rodinný dom alebo o byt. "Sú to ľudia, ktorí bývali v rôznych sociálnych pomeroch. Niektorí sú z osád nad Krásnom a od mladosti nemali také moderné vybavenie, ako je tam. Je to vklad mesta a poďakovanie ľuďom, ktorí tu žili celý život," uzavrel primátor.