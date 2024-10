V Krásne nad Kysucou vznikne hala na montáž automobilových volantov

Krásno nad Kysucou 23. októbra (TASR) - Takmer päť miliónov eur plánuje investovať spoločnosť DH Autolead Slovakia do výstavby novej haly na montáž automobilových volantov v Krásne nad Kysucou. Zámer firma predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investor svoj projekt lokalizoval do súčasného priemyselného parku v Krásne nad Kysucou. "V nových objektoch sa nebude realizovať žiadna výroba polotovarov, ale iba montáž volantov z hotových dielcov a ich následná distribúcia pre rôzne automobilky. Zároveň bude časť haly slúžiť aj ako distribučný sklad súčiastok a komponentov," uvádza firma vo svojom zámere.



Predpokladá, že v novej hale bude ročne zmontovaných približne 360.000 volantov pre osobné automobily rôznych značiek. Investícia sa plánuje v areáli s plochou necelých 10.000 metrov štvorcových, pričom samotná hala zaberie necelú polovicu tejto plochy. Denná intenzita dopravy by sa v súčasnom priemyselnom areáli mala zvýšiť o 11 nákladných vozidiel.



V novom závode by malo nájsť uplatnenie 50 zamestnancov, z toho 40 vo výrobnom procese a 10 v administratíve. Investor odhadol investičné náklady na vybudovanie prevádzky na 4,7 milióna eur, pričom so samotnou výstavbou chce začať v budúcom roku.