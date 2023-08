V Kremnici sa začína s rekonštrukciou hlavného ťahu, budú obmedzenia

Kremnica 24. augusta (TASR) – V Kremnici sa v tomto období začína s rekonštrukciou cesty I/65, ktorá je hlavným dopravným ťahom naprieč mestom. Stavebné práce v rámci projektu, zameraného na upokojenie dopravy a zvýšenie bezpečnosti chodcov, potrvajú deväť mesiacov a vyžiadajú si i dopravné obmedzenia. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi.



Rekonštrukcia hlavného ťahu v Kremnici za približne milión eur bez DPH, ktorú realizuje spoločnosť Swietelsky-Slovakia, bude mať podľa SSC dopad na existujúci dopravný systém v meste. Okrem cesty I/65 sa práce dotknú i napájajúcich sa miestnych komunikácií, z ktorých niektoré budú šírkovo upravené.



"Počas výstavby bude dotknutá doprava na týchto komunikáciách a dôjde k jej čiastočnému obmedzeniu, avšak bez úplného vylúčenia dopravy. Na ceste I/65 sa uvažuje s vedením dopravy krátkodobo v dvoch jazdných pruhoch, respektíve striedavo v jednom pruhu pre oba smery pomocou dočasného dopravného značenia, prípadne s využitím regulovčíkov dopravy. Premávka bude obmedzená a usmernená dočasným dopravným značením," priblížil Guzi.



Rekonštrukcia cesty I/65 v Kremnici je zameraná na upokojenie dopravy a zvýšenie bezpečnosti. Realizáciu prác v dôsledku nárastu tranzitnej dopravy samospráva a obyvatelia mesta žiadali ešte v roku 2021, petíciu v tejto veci vtedy podpísalo vyše 1200 ľudí.



"Na základe zistených skutočností sú v projekte navrhnuté prvky upokojovania dopravy, spočívajúce v optimalizácii kombinácie dopravno-organizačných a stavebno-technických úprav existujúcej komunikácie s cieľmi zabezpečiť bezpečnosť chodcov, ako aj plynulosť dopravy predpísanou jazdnou rýchlosťou," skonštatoval hovorca SSC.



Práce na hlavnom dopravnom ťahu v Kremnici by mali byť rozdelené do štyroch etáp. Súčasťou projektu bude vybudovanie troch svetelne riadených križovatiek skoordinovaných do zelenej vlny, svetelne riadených priechodov pre chodcov, zúženie jazdných pruhov, doplnenie ochranných ostrovčekov pre chodcov či dobudovanie chodníkov pozdĺž cesty. Celková dĺžka výstavby je naplánovaná na deväť mesiacov.