V krízovej situácii môžu nocľahárne poskytnúť sociálnu službu celý deň

Bratislava 13. septembra (TASR) - V čase krízovej situácie a v období do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení krízovej situácie môžu nocľahárne poskytovať sociálnu službu počas celého dňa všetkým prijímateľom tejto sociálnej služby. Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorý v stredu schválila vláda.



"Návrh je odôvodnený legitímnym verejným záujmom na čiastočnej eliminácii vplyvu nárastu miery inflácie v dôsledku mimoriadnej situácie na nárast počtu osôb odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie spojených aj s poskytnutím prístrešia na zabezpečenie základných životných podmienok, a to najmä v dôsledku neudržateľnosti bývania spojeného s nárastom bezdomovstva," uvádza sa v dôvodovej správe.



Cieľom nariadenia je podľa rezortu práce umožniť obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorým vzniklo oprávnenie poskytovať príslušný druh sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou alebo v zariadení krízovej intervencie zápisom do registra po 31. auguste 2023, podať na rozpočtový rok 2024 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, a to do 31. decembra 2023.



"V čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny návrh vychádza aj zo spoločenskej potreby posilniť rozvoj, udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie v rámci zabezpečenia ústavného práva každého, kto je v hmotnej núdzi, na zabezpečenie základných životných podmienok," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Možnosť poskytovať sociálnu službu v nocľahárni počas celého dňa v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a mesiac po jej ukončení ustanovovalo nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Schváleným návrhom nariadenia sa však ruší.



Nariadením sa ruší tiež mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 za oblasť sociálnych služieb. Účinnosť nariadenia je 1. novembra 2023 okrem ustanovenia, ktorým sa ruší nariadenie, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu s účinnosťou od 1. januára 2024.