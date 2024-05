V Kysuckom Novom Meste vznikne nová výrobňa priemyselných batérií

Kysucké Nové Mesto 15. mája (TASR) - Viac ako päť miliónov eur plánuje investovať spoločnosť INO-HUB Energy do výstavby novej prevádzky na výrobu priemyselných prietokových batérií v Kysuckom Novom Meste. Zámer firma predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investor svoj projekt lokalizoval do súčasnej priemyselnej zóny v Kysuckom Novom Meste. "Batérie na báze prietokovej technológie sú určené pre koncových užívateľov ako náhradné zdroje elektrickej energie v prípade výpadku distribučnej siete. Projekt je postavený na čo najnižšej závislosti od konvenčných zdrojov energií a pri svojej prevádzke bude využívať aj obnoviteľné zdroje energií," uvádza firma v zámere.



Investícia sa plánuje v areáli s plochou približne 9500 metrov štvorcových, pričom samotná výrobno-skladová hala zaberie zhruba tretinu. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je jeho vedecko-výskumná časť. "Tá je zameraná na testovanie jednotlivých komponentov kontajnerových úložísk s cieľom vyvíjania účinnejších a efektívnejších výsledných produktov. Z tohto pohľadu má projekt vysokú pridanú hodnotu v porovnaní so štandardným výrobným procesom," dodáva investor.



V novom závode by malo nájsť uplatnenie 90 zamestnancov v troch pracovných zmenách, pričom viac ako 50 ľudí bude pracovať na robotníckych pozíciách. Investor odhadol investičné náklady na vybudovanie prevádzky na 5,5 milióna eur, pričom so samotnou výstavbou chce začať v prvom kvartáli budúceho roka.