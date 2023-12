Liptovský Mikuláš bude hospodáriť s rozpočtom v objeme 49 miliónov eur

Liptovský Mikuláš 1. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2024 hospodáriť s objemom financií vo výške 49,3 milióna eur. Radnica avizovala, že napriek napätej finančnej situácii sa podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet. Tamojší mestskí poslanci ho schválili vo štvrtok (30. 11.).



"Mesto sa chystá síce pracovať úsporne, ale radniční v rozpočte plánujú aj naďalej investovať do rozvoja infraštruktúry a udržiavať služby na takej úrovni, na akú sú ľudia zvyknutí," priblížila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Tvorbu budúcoročného rozpočtu podľa jej slov negatívne ovplyvnili dosahy rozhodnutí minulej vlády, na ktoré samosprávy upozorňovali už dlho.



V príjmovej časti zaznamenali významný prepad podielových daní na úrovni až 700.000 eur, čo bolo spôsobené zavedením daňového bonusu. "Pri príprave rozpočtu sme museli zohľadňovať aj valorizáciu miezd, čo urobilo až milión eur. Museli sme sa vyrovnať s nárastom cien energií a so zdražovaním vo všetkých oblastiach hospodárenia aj so zvýšenými požiadavkami športových klubov," vysvetlil hlavný finančník mesta Ivan Košík.



Uviedol, že aj keď je východisková situácia náročná, mesto má ambíciu naplniť ciele plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Medzi významné investičné položky rozpočtu patrí pokračujúca rekonštrukcia ciest, obnova Materskej školy Vranovská a Základnej školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, ďalšia etapa cyklochodníka do Okoličného či modernizácia budovy Verejnoprospešných služieb (VPS).



Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj návrh rozpočtu VPS, ktoré budú zabezpečovať potrebné služby za 3,6 milióna eur. Zelenú dali aj činnosti mestského informačného centra schválením jeho rozpočtu na rok 2024.