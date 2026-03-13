V Liptovskom Mikuláši otvorili diskusie o rozvoji Liptova
Aktivity združenia by mali prispieť k tomu, aby liptovskomikulášske firmy vytvárali lepšie platené pracovné pozície.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 13. marca (TASR) - Poľnohospodárstvo má potenciál byť stabilným pilierom ekonomiky Liptova. Uviedli to účastníci prvého odborného okrúhleho stola v Liptovskom Mikuláši, ktorý organizovalo Mikulášske inovačné združenie (MINZ) v spolupráci s inovačným centrom Inovia. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, účastníci diskutovali aj o spolupráci so školami či podpore pracovných príležitostí v regióne.
„Chceme vytvárať podmienky, aby tu ľudia chceli žiť, pracovať a zakladať si rodiny. Poľnohospodárstvo síce na Liptove nemá také priaznivé podmienky ako na úrodných dolniakoch, no je pre nás mimoriadne dôležité. Pomáha udržiavať krajinu, aby bola pekná a živá pre obyvateľov aj turistov, a zároveň prináša aj praktický prínos v podobe miestnych potravín. Ak budeme spolupracovať naprieč samosprávou, podnikateľmi aj odborníkmi, môžeme byť v mnohých témach o krok vpred pred inými regiónmi,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš, MINZ, Inovia, poľnohospodárskych družstiev, Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory aj Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej. Ich cieľom bolo pomenovať potreby sektora a hľadať možnosti spolupráce.
„Na farmách dnes zápasíme s akútnym nedostatkom pracovníkov, ktorí pracujú priamo so zvieratami. Často zamestnávame ľudí zo zahraničia, pretože nemáme inú možnosť. Jedným z riešení by mohla byť platforma, ktorá by prepojila Slovákov hľadajúcich si prácu s potrebami našich fariem. Chceli by sme benefity v agrosektore nastaviť tak, aby sa raz poľnohospodárstvo stalo pre časť ľudí prvou voľbou,“ priblížil konateľ spoločnosti Tatra Forest Slovakia (TFS) Ľubomír Kružliak.
Podľa neho je terajšie poľnohospodárstvo technologicky veľmi vyspelé odvetvie, ktoré pracuje s technikou za stovky tisíc eur, vyžaduje si vysokú odbornosť a dávno to už nie je o stereotypoch spojených so špinavou prácou.
Liptovskomikulášska samospráva iniciovala vznik MINZ v spolupráci s TFS a Liptov Hubom v lete 2025 s ambíciou rozhýbať podnikateľské prostredie a rozvíjať inovačný ekosystém priamo v meste. Združenie už spustilo viaceré aktivity, ktoré majú z mesta vytvoriť živé a podnetné prostredie pre podnikanie. „Ďalší na rade je priemysel 4.0, kde sa chceme venovať najmä strojárstvu a elektrotechnike. Vo všeobecnosti chceme zmierniť klesajúcu demografickú krivku a zabrániť odlivu mozgov,“ doplnil riaditeľ MINZ Peter Sedlák.
Aktivity združenia by mali prispieť k tomu, aby liptovskomikulášske firmy vytvárali lepšie platené pracovné pozície. Tiež podporia prenos výsledkov výskumu do praxe, vytvoria priestor pre rast malých a stredných inovatívnych firiem. Zároveň majú stimulovať spoluprácu naprieč sektormi a pomôcť podnikateľom a inovátorom pružne reagovať na technologické a hospodárske zmeny.
„Chceme vytvárať podmienky, aby tu ľudia chceli žiť, pracovať a zakladať si rodiny. Poľnohospodárstvo síce na Liptove nemá také priaznivé podmienky ako na úrodných dolniakoch, no je pre nás mimoriadne dôležité. Pomáha udržiavať krajinu, aby bola pekná a živá pre obyvateľov aj turistov, a zároveň prináša aj praktický prínos v podobe miestnych potravín. Ak budeme spolupracovať naprieč samosprávou, podnikateľmi aj odborníkmi, môžeme byť v mnohých témach o krok vpred pred inými regiónmi,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš, MINZ, Inovia, poľnohospodárskych družstiev, Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory aj Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej. Ich cieľom bolo pomenovať potreby sektora a hľadať možnosti spolupráce.
„Na farmách dnes zápasíme s akútnym nedostatkom pracovníkov, ktorí pracujú priamo so zvieratami. Často zamestnávame ľudí zo zahraničia, pretože nemáme inú možnosť. Jedným z riešení by mohla byť platforma, ktorá by prepojila Slovákov hľadajúcich si prácu s potrebami našich fariem. Chceli by sme benefity v agrosektore nastaviť tak, aby sa raz poľnohospodárstvo stalo pre časť ľudí prvou voľbou,“ priblížil konateľ spoločnosti Tatra Forest Slovakia (TFS) Ľubomír Kružliak.
Podľa neho je terajšie poľnohospodárstvo technologicky veľmi vyspelé odvetvie, ktoré pracuje s technikou za stovky tisíc eur, vyžaduje si vysokú odbornosť a dávno to už nie je o stereotypoch spojených so špinavou prácou.
Liptovskomikulášska samospráva iniciovala vznik MINZ v spolupráci s TFS a Liptov Hubom v lete 2025 s ambíciou rozhýbať podnikateľské prostredie a rozvíjať inovačný ekosystém priamo v meste. Združenie už spustilo viaceré aktivity, ktoré majú z mesta vytvoriť živé a podnetné prostredie pre podnikanie. „Ďalší na rade je priemysel 4.0, kde sa chceme venovať najmä strojárstvu a elektrotechnike. Vo všeobecnosti chceme zmierniť klesajúcu demografickú krivku a zabrániť odlivu mozgov,“ doplnil riaditeľ MINZ Peter Sedlák.
Aktivity združenia by mali prispieť k tomu, aby liptovskomikulášske firmy vytvárali lepšie platené pracovné pozície. Tiež podporia prenos výsledkov výskumu do praxe, vytvoria priestor pre rast malých a stredných inovatívnych firiem. Zároveň majú stimulovať spoluprácu naprieč sektormi a pomôcť podnikateľom a inovátorom pružne reagovať na technologické a hospodárske zmeny.