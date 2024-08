V Lazoch pod Makytou chcú zrekonštruovať materskú školu

Lazy pod Makytou 31. augusta (TASR) - V podhorskej obci Lazy pod Makytou v Púchovskom okrese chcú z eurofondov zrekonštruovať budovu materskej školy a jedálne s kuchyňou. Dôvodom je zníženie energetickej náročnosti budovy. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky má byť zateplenie budovy zo 70. rokov minulého storočia, výmena vykurovacieho systému a osvetlenia materskej školy a jedálne s kuchyňou. Vykoná sa modernizácia vykurovania objektu, vymenia sa rozvody a vykurovacie telesá. Budova bude vybavená záložným zdrojom tepla - elektrokotlom.



Predpokladaná hodnota zákazky je 426.471 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 23. septembra. Budovu by mali zrekonštruovať do 12 mesiacov od zadania zákazky.