V. Ledecký: Je najvyšší čas, aby sa začal robiť plán rozvoja

Bratislava 21. septembra (TASR) - Podľa poslanca Vladimíra Ledeckého (SaS) je najvyšší čas, aby sa začal robiť plán rozvoja. V pléne Národnej rady (NR) SR v utorok uviedol, že sa urobila analýza podľa presných dát, na základe ktorej je nutné novelizovať zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov.



Z novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) vyplýva, že finančné príspevky na pomoc najmenej rozvinutým okresom sa majú zefektívniť. Mali by byť adresnejšie a transparentnejšie.



"Podporovali sa neefektívne projekty, z ktorých väčšina ani nebola zrealizovaná. Adresnosť, transparentnosť a miera zodpovednosti v regiónoch nebola žiadna. Teraz, keďže tam budú zástupcovia organizácií miestnej samosprávy, vyššieho územného celku (VÚC), Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a taktiež okresného úradu, si myslíme, že miera transparentnosti a zodpovednosti je oveľa väčšia," konštatoval Ledecký.



Pokračoval tým, že je plán rozvoja dôležitý. Podľa neho je potrebné ho urobiť špecificky a priamo zamerať na opatrenia, ktoré v okrese ľudí trápia. "Je najvyšší čas, aby sa začal robiť plán rozvoja. Dvanásť okresov prestalo byť týmito okresmi, lebo akčný plán sa im skončil a nový plán rozvoja ešte nemajú. Nemôžu teda aktívne čerpať tieto peniaze. Dúfam, že všetko sa naplno rozbehne," dodal Ledecký.



Poslankyňa Miriam Šuteková (Za ľudí) zároveň navrhuje zmeny, ktoré zahŕňajú úpravu podmienok na zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Vzor zmluvy o poskytnutie regionálneho príspevku má byť podľa jej pozmeňujúceho návrhu zverejnený na webovom sídle ministerstva investícií. Doplniť sa majú tiež podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku.



Upraviť sa má zároveň postup schvaľovania žiadostí o poskytnutie príspevku, ktoré boli podané pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona, ale do tohto dátumu o nich nebolo rozhodnuté. "V prípade žiadostí o poskytnutie príspevku podaných po 31. októbri 2021 sa bude postupovať podľa nového znenia zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že platné akčné plány sa stanú plánmi rozvoja, tak žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku budú posudzované podľa nového znenia zákona," konštatuje poslankyňa v pozmeňujúcom návrhu.