V. Ledecký: Počas krízy je nutná kontrola nelegálneho zamestnávania

Bratislava 1. apríla (TASR) – V súvislosti s utečeneckou vlnou z Ukrajiny a príchodom nových pracovníkov na trh práce je potrebná dôrazná kontrola nelegálneho zamestnávania a práce načierno. Upozorňuje na to predseda parlamentného výboru pre sociálne veci Vladimír Ledecký z klubu SaS.



Ledecký skonštatoval, že podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) už takmer 1500 Ukrajincov, utekajúcich pred vojnou, našlo uplatnenie na slovenskom trhu práce. Ledecký však upozorňuje na možné zneužívanie ťažkej životnej situácie, v ktorej sa Ukrajinci nachádzajú. "Musíme byť veľmi obozretní a podnikateľom, ktorým by túto situáciu napadlo zneužiť, nesmieme dať priestor," zdôraznil.



Považuje za dôležité, aby inšpekcia práce zmobilizovala svoje sily a najbližšie obdobie dôsledne vykonávala kontroly v sektoroch, ktoré zamestnávajú pracovníkov z Ukrajiny a tretích krajín. Podotkol, že práve Ukrajinci sú podľa štatistík inšpektorátu práce jednou z najväčších nelegálne zamestnávaných skupín na Slovensku.



"Pravidelnými kontrolami a tvrdými trestami dokážeme ochrániť týchto pracovníkov pred sociálnym dumpingom, nelegálnym zamestnávaním či prácou za nízke mzdy. To logicky prinesie aj vyššiu ochranu domácich pracovníkov na trhu práce. Doplnkom k týmto aktivitám musí byť neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia napríklad cez digitalizáciu či znižovanie byrokratickej záťaže," tvrdí Ledecký.