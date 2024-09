V Lednických Rovniach chcú z eurofondov opraviť budovu obecného úradu

Lednické Rovne 10. septembra (TASR) - Obec Lednické Rovne v Púchovskom okrese chce za takmer 750.000 eur zrekonštruovať budovu obecného úradu. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu a jeho obnova, primárne v podobe zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny obvodových konštrukcií, systému chladenia a vetrania, ako aj práce spojené s osvetlením objektu a jeho debarierizáciou.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je 742.421 eur, projekt má byť financovaný z eurofondov. Lehota na predkladanie ponúk je do 27. septembra. Predpokladaný začiatok stavebných prác je november tohto roka, rekonštrukcia by mala byť ukončená do desiatich mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr však do konca budúceho roka.