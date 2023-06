V Lehote pod Vtáčnikom chcú postaviť objekty na živočíšnu výrobu

Lehota pod Vtáčnikom 15. júna (TASR) - Agroskupina Poľno Vtáčnik plánuje na svojej farme v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza) postaviť viaceré objekty na živočíšnu výrobu. Zámer predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, sleduje ním tiež zlepšenie komfortu zvierat a prechod na exteriérové ustajnenie dojníc.



Spoločnosť plánuje v areáli postaviť trojicu prístreškov pre ustajnenie hovädzieho dobytka s celkovou kapacitou 360 dojníc, ktoré budú naviazané na existujúci kravín. Jej zámerom je i realizácia záchytnej žumpy, vaku na hnojovicu, ako i maštale pre teľatá s kapacitou 350 teliat.



"Realizáciou navrhovaných objektov ustajnenia dôjde k zmene počtu hospodárskych zvierat oproti súčasnému stavu. Ich počty sú premenlivé z dôvodu životného cyklu," ozrejmil investor v zámere. Teľatá v Lehote pod Vtáčnikom chovajú do veku šiestich mesiacov, potom sa presúvajú do iných fariem v rámci okresu, vysokoteľné jalovice sa vracajú naspäť do Lehoty pod Vtáčnikom.



Firma výstavbou objektov tiež sleduje zlepšenie životného komfortu hospodárskych zvierat, respektíve uvoľnenie priestorov v existujúcej maštali pre budúcu novú technológiu dojárne. Súvisiacou infraštruktúrou v podobe žumpy a vaku chce zabezpečiť potrebné kapacity na uskladnenie hnojovice po ukončení prevádzky pôvodných zásobníkov.



Objekty živočíšnej výroby sa nachádzajú vo vzdialenosti 270 metrov a viac od najbližšej obytnej zástavby na uliciach Hájska, Krížna, Dubinky a Obrancov mieru, deklarovala agroskupina.



S výstavbou objektov chce spoločnosť začať po získaní stavebného povolenia, čas výstavby odhadla na dva roky. Celkové investičné náklady na realizáciu objektov a súvisiacej infraštruktúry majú dosiahnuť 946.000 eur.