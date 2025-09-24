< sekcia Ekonomika
V Leopoldove otvorili závod na skvapalňovanie biogénneho CO2
Autor TASR
Leopoldov 24. septembra (TASR) - Skupina investorov v stredu v Leopoldove slávnostne otvorila, za účasti talianskeho veľvyslanca na Slovensku Gianclementa De Felicea a primátorky mesta Leopoldov Terézie Kavuliakovej, inovatívny závod na zachytávanie a skvapalňovanie biogénneho oxidu uhličitého (CO2) zo zdrojov s krátkym uhlíkovým cyklom.
Závod je už v prevádzke a zamestnáva desať zamestnancov. „Vďaka tejto technológii dokážeme zachytávať a skvapalňovať biogénny oxid uhličitý, čím sa vyhýbame ťažbe fosílneho oxidu uhličitého z podzemných zdrojov. Naopak, CO2 sa zachytáva priamo z výroby v našom závode, čím sa znižuje emisná stopa životného cyklu bioetanolu. Tento priaznivý vplyv na životné prostredie v podobe zníženia emisií fosílneho CO2 nie je v žiadnom prípade zanedbateľný,“ uviedol predseda predstavenstva Enviralu a predseda predstavenstva AZC Group Robert Spišák.
Oxid uhličitý má široké spektrum využitia, používa sa ako potravinárska zložka v sýtených nápojoch, na konzerváciu potravín, intenzifikáciu pestovania rastlín v udržateľných skleníkoch a vertikálnych farmách, na chladenie, pieskovanie a čistenie, úpravu vody a na prepravu tovaru v chladiarenských zariadeniach.
Technológia TPI zachytáva biogénny CO2 z plynu produkovaného počas fermentačnej fázy pri výrobe bioetanolu - kukuričný škrob tu Enviral biotechnologickým procesom premieňa na etylalkohol. Fermentačné plyny, obsahujúce CO2, sa potrubím prepravujú do závodu SIAD na konečné čistenie a skvapalňovanie a potravinársky CO2 sa následne skladuje v kryogénnych nádržiach, odkiaľ sa prepravuje k zákazníkom.
Ako uviedli, ročná výrobná kapacita je 40.000 ton biogénneho CO2 potravinárskej kvality s potenciálnym rastom na 80.000 ton v druhej fáze projektu, pričom ide o jediný a najväčší závod svojho druhu na Slovensku. Zhodnocovaním biogénneho CO2 sa znižuje uhlíková stopa bioetanolu, čo vedie k čiastočnej eliminácii emisií.
Závod postavila v Leopoldove spoločnosť SIAD (talianska chemická skupina) prostredníctvom dcérskych spoločností SIAD Slovakia a Tecno Project Industriale v spolupráci so spoločnosťou Enviral, členom skupiny Envien Group (výrobca biopalív v strednej a východnej Európe) a spoločnosťou Slovenské liehovary a likérky.
Spoločnosť SIAD Slovakia dodáva technické, medicínske a špeciálne plyny a vďaka tejto investícii bude distribuovať oxid uhličitý na slovenskom trhu, ako aj v susedných krajinách. Technológiu zachytávania oxidu uhličitého navrhla spomínaná spoločnosť TPI, ktorá sa špecializuje na zachytávanie a skvapalňovanie CO2.
