V Lešti sa koná poľný výcvik kadetov, zastúpené sú aj ženy

Bratislava/Lešť 18. júla (TASR) – Na poľný výcvik kadetov v Lešti nastúpilo 149 študentov Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a 13 kadetov z Technickej univerzity v Košiciach. So Slovákmi cvičí aj 17 kadetov z Univerzity obrany Brno. Spomedzi všetkých kadetov sú štyri desiatky žien, priblížil veliteľ sústredeného poľného výcviku Kristián Szuperák. Na svojej webovej stránke o tom informovalo Ministerstvo obrany SR.



„Pre kadetov z oboch krajín je to v rámci medzinárodnej spolupráce prvá výcviková skúsenosť, akú budú v budúcnosti nepochybne potrebovať,“ uviedol prorektor akadémie pre vojenské veci Ľubomír Matta. Ocenil, že pri výcviku sú nápomocní aj skúsení inštruktori z Ozbrojených síl SR.



Výcvik sa koná od 14. do 31. júla. „Poľný výcvik je sústredený na rozvoj základných vševojskových spôsobilostí, ako sú napríklad postupy pri útoku či obrane, kadeti absolvujú náročné presuny, a ďalšou oblasťou, na ktorú sa sústredíme, je strelecká príprava,“ dodal Szuperák.