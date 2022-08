V lete je priestor na úspory, spotrebičom treba dopriať oddych

Bratislava 16. augusta (TASR) - V lete sa z dôvodu šetrenia neodporúča, aby zariadenia, ktoré sa bežne využívajú, pracovali naplno. Osobitne sa to týka obdobia dovolenky.



"Aj keď dnešné moderné domáce spotrebiče a zariadenia sú čoraz energeticky úspornejšie, v období, keď ich využívame menej, je vhodné zvážiť, ktoré z nich budú zapnuté, a ktoré dočasne radšej úplne odpojíme," odporúča Sabina Boudová, marketingová riaditeľka spoločnosti Datart.



Vypojenie niektorých elektrospotrebičov, ktoré sa nepoužívajú, môže znížiť účet za energie. "A hoci pre niekoho môže ísť o zanedbateľnú sumu pár eur, zároveň takto prispejeme aj k odľahčeniu našej planéty v rámci využívania dostupných zdrojov," dodáva.



S chladením miestnosti klimatizáciou to tiež netreba preháňať, známe je odporúčanie neklimatizovať na menej ako päťstupňový rozdiel oproti exteriéru. "Pri rekordných teplotách vysoko nad 30 stupňov však odborníci odporúčajú nastaviť teplotu minimálne na 25 až 26 stupňov Celzia," dopĺňa Boudová.



V lete sa doma zvykne prať častejšie, ak má však niekto aj sušičku, môže jej dopriať pauzu. Na teplom a suchom vzduchu bielizeň rýchlo uschne aj na šnúre. Počas letných prázdnin by si mal viac oddýchnuť aj televízor, rovnako ako ostatné zvukovo-obrazové zariadenia. Ľudia sú viac vonku a po ovládači siahajú až neskôr večer, prípadne v dňoch so zhoršeným počasím.



"Ak nepoužívate televízor väčšinu dňa alebo viac dní po sebe, je vhodné nenechávať ich stále v pohotovostnom režime. Aj vtedy totiž spotrebovávajú energiu, aj keď len zlomok oproti plnému výkonu," približuje Boudová.



Ak práve niekto nepracuje doma na počítači či notebooku v rámci home office, aj v tomto prípade je vhodné znížiť na minimum ich energetický režim, ako aj všetkých zariadení pripojiteľných k počítaču. Odpojiť treba aj všetky nabíjačky, ktoré aj v takzvanom stand-by režime odčerpávajú zo siete energiu. Netreba zabudnúť ani na wifi router.



Všade, kde svieti kontrolka, dosiahneme nulový odber odpojením zariadenia od siete. Sú to všetko síce prístroje s nízkou spotrebou, ale v súčte s ostatnými vypnutými spotrebičmi môžu mesačne ušetriť niekoľko eur, doplnila Boudová.